Мільярдера Сема Альтмана звинувачують у вбивстві співробітника OpenAI: з'явилася нова теорія змови

Ця чутка стала настільки популярною в соцмережах, що навіть Такер Карлсон запитав Альтмана, чи не він замовив убивство Сучіра Баладжі, який помер минулого року.

Related video

Такер Карлсон запитав генерального директора OpenAI Сема Альтмана про теорію змови, згідно з якою колишній співробітник його компанії Сучір Баладжі був нібито вбитий за його наказом, пише The Daily Beast.

Сучір Баладжі, який пропрацював майже чотири роки дослідником в OpenAI, помер у листопаді, лише через три місяці після звільнення з посади. Поліція заявила, що його смерть, найімовірніше, була самогубством, і що ознак злочину не виявлено, це підтвердило Головне управління судово-медичної експертизи Сан-Франциско.

Але деякі, включно з батьками Баладжі, не були переконані. Його мати, Пурніма Рамарао, з'явилася на шоу Карлсона раніше цього року у випуску під назвою "Мати ймовірно вбитого інформатора OpenAI розкриває все і закликає до розслідування щодо Сема Альтмана".

Рамарао вважає, що її сина вбили не тільки тому, що його смерть була несподіваною, а й тому, що він мав дати свідчення за позовом The New York Times проти OpenAI і Microsoft про порушення авторських прав.

У січні вона заявила газеті The San Francisco Standard: "Його свідчення перевернули б індустрію з оборотом у 100 мільярдів доларів. Можливо, у цьому замішана група людей, група компаній, ціла мережа".

В інтерв'ю Альтману Карлсон згадав смерть Баладжі, сказавши, що того "було вбито", що спонукало Альтмана поправити його і сказати: "Він наклав на себе руки".

"Ви думаєте, він наклав на себе руки?" — запитав Карлсон. Альтман відповів: "Це був мій друг — не близький друг, але людина, яка дуже довго пропрацювала в OpenAI. Я був дійсно вражений цією трагедією. Я витратив багато часу, намагаючись прочитати все, що зміг, про те, що трапилося. Мені здається, це самогубство".

Тоді Такер Карлсон запитав Альтмана, чому той вважає, що це було схоже на самогубство, стверджуючи, що були сліди боротьби і немає жодних ознак того, що Баладжі був схильний до самогубства, посилаючись на ті самі докази, що і в його матері, включно з відсутністю передсмертної записки.

Сему Альману довелося виправдовуватися перед Такером Карлсоном Фото: Скриншот

"Його мати стверджує, що його вбили за вашим наказом", — повідомив Карлсон.

"Ви в це вірите?" — запитав Альтман.

І тоді Такер Карлсон заявив, що потрібно "розібратися", бо "якщо людина виходить і звинувачує вашу компанію у скоєнні злочинів, а потім її знаходять убитою зі слідами боротьби, не думаю, що варто це ігнорувати".

Альтман сказав, що йому дивно це обговорювати, а необхідність захищатися здається абсолютно божевільною, і дорікнув Такеру в тому, що він його звинувачує, на що відомий журналіст заявив, що "просто ставив запитання".

Раніше Ілон Маск заявляв, що Баладжі вбили.

Варто нагадати, що ШІ Grok Маска — прямий конкурент ChatGPT Альтмана, і раніше цього року Маск ініціював судовий процес проти Альтмана і компанії OpenAI, яку він допоміг заснувати у 2015 році. У своєму позові Маск звинуватив OpenAI у зраді основоположних принципів компанії, спрямованих на розробку ШІ з відкритим вихідним кодом, шляхом співпраці з Microsoft.

Нагадаємо, раніше Такер Карлсон заявляв, що попередник Трампа Джо Байден "намагався" вбити Путіна.

А відомі публічні особи, серед яких Ілон Маск і кікбоксер Ендрю Тейт, виділили 2,5 млн доларів на створення муралів у містах США в пам'ять про загиблу українку Ірину Заруцьку.