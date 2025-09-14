Миллиардера Сэма Альтмана обвиняют в убийстве сотрудника OpenAI: появилась новая теория заговора

Этот слух стал настолько популярен в соцсетях, что даже Такер Карлсон спросил Альтмана, не он ли заказал убийство Сучира Баладжи, который умер в прошлом году.

Такер Карлсон спросил генерального директора OpenAI Сэма Альтмана о теории заговора, согласно которой бывший сотрудник его компании Сучир Баладжи был якобы убит по его приказу, пишет The Daily Beast.

Сучир Баладжи, проработавший почти четыре года исследователем в OpenAI, скончался в ноябре, всего через три месяца после ухода с должности. Полиция заявила, что его смерть, по всей видимости, была самоубийством, и что признаков преступления не обнаружено, это подтвердило Главное управление судебно-медицинской экспертизы Сан-Франциско.

Но некоторые, включая родителей Баладжи, не были убеждены. Его мать, Пурнима Рамарао, появилась на шоу Карлсона ранее в этом году в выпуске под названием "Мать вероятно убитого информатора OpenAI раскрывает все и призывает к расследованию в отношении Сэма Альтмана".

Рамарао считает, что ее сына убили не только потому, что его смерть была неожиданной, но и потому, что он должен был дать показания по иску The New York Times против OpenAI и Microsoft о нарушении авторских прав.

В январе она заявила газете The San Francisco Standard: "Его показания перевернули бы индустрию с оборотом в 100 миллиардов долларов. Возможно, в этом замешана группа людей, группа компаний, целая сеть".

В интервью Альтману Карлсон упомянул смерть Баладжи, сказав, что тот "был убит", что побудило Альтмана поправить его и сказать: "Он покончил с собой".

"Вы думаете, он покончил с собой?" — спросил Карлсон. Альтман ответил: "Это был мой друг — не близкий друг, но человек, который очень долго проработал в OpenAI. Я был действительно потрясен этой трагедией. Я потратил много времени, пытаясь прочитать все, что смог, о случившемся. Мне кажется, это самоубийство".

Тогда Такер Карлсон спросил Альтмана, почему тот считает, что это было похоже на самоубийство, утверждая, что были следы борьбы и нет никаких признаков того, что Баладжи был склонен к самоубийству, ссылаясь на те же доказательства, что и у его матери, включая отсутствие предсмертной записки.

"Его мать утверждает, что его убили по вашему приказу", — сообщил Карлсон.

"Вы в это верите?" — спросил Альтман.

И тогда Такер Карлсон заявил, что нужно "разобраться", потому что "если человек выходит и обвиняет вашу компанию в совершении преступлений, а затем его находят убитым со следами борьбы, не думаю, что стоит это игнорировать".

Альтман сказал, что ему странно это обсуждать, а необходимость защищаться кажется совершенно безумной, и укорил Такера в том, что он его обвиняет, на что известный журналист заявил, что "просто задавал вопросы".

Ранее Илон Маск заявлял, что Баладжи убили.

Стоит напомнить, что ИИ Grok Маска — прямой конкурент ChatGPT Альтмана, и ранее в этом году Маск инициировал судебный процесс против Альтмана и компании OpenAI, которую он помог основать в 2015 году. В своем иске Маск обвинил OpenAI в предательстве основополагающих принципов компании, направленных на разработку ИИ с открытым исходным кодом, путем сотрудничества с Microsoft.

