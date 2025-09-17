Образила українця: депутатка з Польщі втратила посаду, — подробиці скандалу (відео)

Депутатка Гданської міськради від партії "Польська ініціатива" Сільвія Цісонь образила таксиста з України, допустивши ксенофобські висловлювання.

Політик стверджує, що разом із синами їхала на футбольний матч між командами "Лехія" і "Катовіце". Таксист-українець нібито висадив їх в іншому місці і першим почав образи, подробиці скандалу повідомив польський мовник RFM24.

За словами Цісонь, чоловік намагався плюнути в них і застосував газовий балончик. На відео з реєстратора таксі можна побачити, як Цісонь обзиває таксиста і радить йому "повертатися у свою греб***у країну", якщо йому не зрозуміла польська мова.

Таксист на це ввічливо просить її припинити конфлікт, причому вільно говорить польською.

На кадрах не видно, як політика заливають балончиком, водночас депутатка каже, що вона зверталася до медиків.

Після скандалу Сільвія Цісонь попросила призупинити членство в Клубі радників "Громадянської коаліції" міськради Гданська і партії "Польська ініціатива". Вона вибачилася за образи і заявила, що "вимовила погані слова під впливом сильних емоцій".

Політик наполягає, що на поширеному відео показано далеко не весь перебіг конфлікту. Цісонь звинувачує водія в нападі.

"Не чути, як водій мене ображає, плює і без жодної причини бризкає перцевим балончиком. Мої слова не виправдовують застосування фізичного насильства або агресії, з якими я зіткнулася", — додала вона.

У підсумку Цісонь відсторонили від діяльності в партії та Клубі радників. Низка високопоставлених чиновників відреагували на її поведінку. Заступниця мера Гданська Моніка Хабіор вважає інцидент неприйнятним проявом ксенофобії. На її переконання, кожен має право на повагу та безпеку.

"Суперечка не є приводом для образ чи образ, тим паче ксенофобської агресії", — зауважила вона.

Міністр освіти Барбара Новацька, в офісі якої працює Цісонь, підтвердила її відсторонення від діяльності в партії. Заступниця мера Гданська Моніка Хабіор назвала інцидент неприйнятним проявом ксенофобії, наголосивши, що кожна людина має право на повагу та безпеку.

Конфлікт депутата і таксиста в Польщі: поліція взялася за справу

Таксист і депутат подали заяви в поліцію. Правоохоронці перевіряють факти можливого порушення особистої недоторканності та образ на національному ґрунті, зазначає польський портал Trojmiasto.

Водій таксі розповів виданню, що живе в Польщі вже 10 років, з яких сім працює таксистом. Він з'явився у відділенні поліції вдень 15 вересня, його допитали як свідка.

Чоловік сам подав скаргу на образу на етнічному ґрунті, порушення його фізичної недоторканності та пошкодження автомобіля. Співробітники поліції перевіряють наданий чоловіком запис із реєстратора, розповів представник Головного управління поліції Маріуш Хшановський.

Згідно з польським законодавством образи за національною ознакою караються до трьох років позбавлення волі. Поліція розслідує справу, але офіційно кримінальної справи не порушено.

Відсторонення від членства в Клубі радників не означає втрату депутатського мандата. Сільвія Цісонь залишається депутаткою, братиме участь у сесіях міської ради та засіданнях комітетів, зазначають журналісти.

Проте представники гданських "Нових лівих" упевнені, що політичні наслідки для неї мають бути набагато суворішими. Заступник голови партії Пьотр Качмарек заявив, що очікує на відставку Цісонь, якщо поліцейські вважатимуть її поведінку некоректною.

"У Гданську немає місця депутатам, які поширюють ксенофобію", — наголосив він.

