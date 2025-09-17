Оскорбила украинца: депутат из Польши потеряла должность, — подробности скандала (видео)

Депутат Гданьского горсовета от партии "Польская инициатива" Сильвия Цисонь оскорбила таксиста из Украины, допустив ксенофобские высказывания.

Политик утверждает, что вместе с сыновьями ехала на футбольный матч между командами "Лехия" и "Катовице". Таксист-украинец якобы высадил их в другом месте и первым начал оскорбления, подробности скандала сообщил польский вещатель RFM24.

По словам Цисонь, мужчина пытался плюнуть в них и применил газовый баллончик. На видео с регистратора такси можно увидеть, как Цисонь обзывает таксиста и советует ему "возвращаться в свою греб***ю страну", если ему не понятен польский язык.

Таксист на это вежливо просит ее прекратить конфликт, причем свободно говорит на польском.

На кадрах не видно, как политика заливают баллончиком, в то же время депутат говорит, что она обращалась к медикам.

После скандала Сильвия Цисонь попросила приостановить членство в Клубе советников "Гражданской коалиции" горсовета Гданьска и партии "Польская инициатива". Она извинилась за оскорбления и заявила, что "произнесла плохие слова под влиянием сильных эмоций".

Политик настаивает, что на распространенном видео показан далеко не весь ход конфликта. Цисонь обвиняет водителя в нападении.

"Не слышно, как водитель меня оскорбляет, плюет и без всякой причины брызгает перцовым баллончиком. Мои слова не оправдывают применения физического насилия или агрессии, с которыми я столкнулась", — добавила она.

В итоге Цисонь отстранили от деятельности в партии и Клубе советников. Ряд высокопоставленных чиновников отреагировали на ее поведение. Заместитель мэра Гданьска Моника Хабиор считает инцидент неприемлемым проявлением ксенофобии. По ее убеждению, каждый имеет право на уважение и безопасность.

"Спор не является поводом для оскорблений или оскорблений, тем более ксенофобской агрессии", — заметила она.

Министр образования Барбара Новацкая, в офисе которой работает Цисонь, подтвердила ее отстранение от деятельности в партии. Заместитель мэра Гданьска Моника Хабиор назвала инцидент неприемлемым проявлением ксенофобии, подчеркнув, что каждый человек имеет право на уважение и безопасность.

Конфликт депутата и таксиста в Польше: полиция взялась за дело

Таксист и депутат подали заявления в полицию. Правоохранители проверяют факты возможного нарушения личной неприкосновенности и оскорблений на национальной почве, отмечает польский портал Trojmiasto.

Водитель такси рассказал изданию, что живет в Польше уже 10 лет, из которых семь работает таксистом. Он появился в отделении полиции днем 15 сентября, его допросили в качестве свидетеля.

Мужчина сам подал жалобу на оскорбление на этнической почве, нарушение его физической неприкосновенности и повреждение автомобиля. Сотрудники полиции проверяют предоставленную мужчиной запись с регистратора, рассказал представитель Главного управления полиции Мариуш Хшановский.

Согласно польскому законодательству оскорбления по национальному признаку наказываются до трех лет лишения свободы. Полиция расследует дело, но официально уголовное дело не возбуждено.

Отстранение от членства в Клубе советников не означает утрату депутатского мандата. Сильвия Цисонь остается депутатом, будет участвовать в сессиях городского совета и заседаниях комитетов, отмечают журналисты.

Тем не менее представители гданьских "Новых левых" уверены, что политические последствия для нее должны быть гораздо суровее. Заместитель председателя партии Петр Качмарек заяавил, что ожидает отставки Цисонь, если полицейские сочтут ее поведение некорректным.

"В Гданьске нет места депутатам, которые распространяют ксенофобию", — подчеркнул он.

