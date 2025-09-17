У Швейцарії за загадкових обставин загинула українка: що відомо

44-річну Лілію зі Львова знайшли у квартирі гуртожитку, де проживають біженці з різних країн. Але поліція повідомила, що розслідування "не виявило жодних доказів злочинного втручання третіх осіб".

Related video

Лілію виявили мешканці багатоквартирного будинку в комуні Фельдбруннен у Швейцарії вранці 7 вересня. У неї були важкі травми, жінку доставили в лікарню, де вона померла. Фокус зібрав усе, що відомо.

Двері до квартири, де знайшли Лілію Фото: Blick

У першому повідомленні поліції йшлося про те, що правоохоронні органи негайно приступили до розслідування обставин і причин смерті та розшукують свідків.

У другому повідомленні, яке було опубліковано 12 вересня, було сказано, що "кримінальне втручання третьої сторони не є головним об'єктом уваги"

"Негайне розслідування, розпочате поліцією і прокуратурою кантону Золотурн, не виявило жодних доказів причетності третіх осіб до злочину", — ідеться в прес-релізі. У жодному з повідомлень не сказано, що загибла жінка з України.

При цьому в Instagram туристичної компанії TarasTravel, послугами якої користувалася Лілія, розповіли більше подробиць.

В одному з повідомлень згадується, що Лілія була зі Свідків Єгови і її нібито вбили на релігійному ґрунті.

Про смерть Лілії написали в соцмережах Фото: Скриншот

Швейцарський таблоїд Blick опублікував матеріал із розповіддю 90-річного суборендаря Лілії на ім'я Юрг, але в матеріалі імена було змінено, і Лілію назвали "Міланою Т." і Blick посилається на поліцейське оновлення про те, що на вбивство докази не вказують.

Юрг розповів, що познайомився з українкою близько трьох років тому. Вона була біженкою і відвідувала його курси німецької мови протягом шести місяців.

"Коли термін дії мандата закінчився, біженці стали шукати квартири. Оскільки у мене велика квартира, я взяв "Мілану" до себе і утримував її три роки", — розповів Юрг. Він вважає, що "Мілану" вбили і також розповів про її сім'ю.

"У неї не було постійного хлопця, але були друзі в Україні, а також син. Вона була в розлученні", — розповів чоловік.

Як розповіла OBOZ.UA мати загиблої, Лілія жила в гуртожитку для біженців, там проживають люди з різних країн. Вона відвідувала курси німецької мови, потім познайомилася з літніми швейцарцями.

Вони запросили її пожити в них. У великій квартирі жили двоє літніх людей, яким майже по 90 років, і вона. Однак міграційна служба була проти, вони заявили, що українка має перебувати в соціальному гуртожитку, і Лілії довелося повернутися. Але дочка швейцарців просила, щоб Лілії дозволили жити в них, бо вони добре ладнали, і в службі погодилися.

Але через деякий час знову міграційна служба зажадала, щоб українка виконувала правила і жила в гуртожитку. Лілія могла тільки у вихідні відвідувати пенсіонерів.

За словами матері, Лілія склала мовний іспит, отримала сертифікат і з 1 вересня підписала офіційний контракт на роботу в пекарні, вона була технологом.

Що сталося і чому дочка загинула, мати не знає. Поліція нічого не розповідає навіть про характер отриманих поранень, посилаючись на таємницю слідства. Рідні досі не отримали висновок судмедекспертизи. Лише довідку про смерть, де написано, що вона померла не природним шляхом.

При цьому в Instagram туристичної компанії TarasTravel повідомили, що на тілі Лілії були "сліди тортур".

Стверджується, що на тілі Лілії були сліди тортур Фото: Скриншот

Наразі тіло загиблої готують до кремації та мають перевезти на батьківщину.

Незадовго до смерті Лілія виклала в соцмережі фото з чоловіком. Хто він такий, знайомі не знають. Але її мати каже, що це чоловік — знайомий Лілії з її зібрання Свідків Єгови. Жодних романтичних стосунків у неї не було.

Мати Лілії стверджує, що вона ні з ким не зустрічалася

У Лілії, окрім мами і сина, залишилися сестра і брат, який зараз на фронті.

За словами матері, практично ніхто зі знайомих не вірить у версію швейцарської поліції про те, що це не вбивство, і вважають, що правоохоронці просто не хочуть займатися справою української біженки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що у вбитої в США Ірини Заруцької був хлопець.

А влітку 2025 року в німецькому місті Дорстен убили біженку з України та її маленьку доньку.