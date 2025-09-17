В Швейцарии при загадочных обстоятельствах погибла украинка: что известно

44-летнюю Лилию из Львова нашли в квартире общежития, где проживают беженцы из разных стран. Но полиция сообщила, что расследование "не выявило никаких доказательств преступного вмешательства третьих лиц".

Лилию обнаружили жильцы многоквартирного дома в коммуне Фельдбруннен в Швейцарии утром 7 сентября. У нее были тяжелые травмы, женщину доставили в больницу, где она скончалась. Фокус собрал все, что известно.

Дверь в квартиру, где нашли Лилию Фото: Blick

В первом сообщении полиции говорилось, что правоохранительные органы немедленно приступили к расследованию обстоятельств и причин смерти и разыскивают свидетелей.

Во втором сообщении, которое было опубликовано 12 сентября, было сказано, что "криминальное вмешательство третьей стороны не является главным объектом внимания"

"Незамедлительное расследование, начатое полицией и прокуратурой кантона Золотурн, не выявило никаких доказательств причастности третьих лиц к преступлению", - сказано в пресс-релизе. Ни в одном из сообщений не сказано, что погибшая женщина из Украины.

При этом в Instagram туристической компании TarasTravel, услугами которой пользовалась Лилия, рассказали больше подробностей.

В одном из сообщений упоминается, что Лилия была из Свидетелей Иеговы и ее якобы убили на религиозной почве.

Про смерть Лилии написали в соцсетях Фото: Скриншот

Швейцарский таблоид Blick опубликовал материал с рассказом 90-летнего субарендатора Лилии по имени Юрг, но в материале имена были изменены и Лилию назвали "Миланой Т." и Blick ссылается на полицейское обновление о том, что на убийство улики не указывают.

Юрг рассказал, что познакомился с украинкой около трех лет назад. Она была беженкой и посещала его курсы немецкого языка в течение шести месяцев.

"Когда срок действия мандата истек, беженцы стали искать квартиры. Поскольку у меня большая квартира, я взял "Милану" к себе и содержал ее три года", - рассказал Юрг. Он считает, что "Милану" убили и также рассказал о ее семье.

"У нее не было постоянного парня, но были друзья в Украине, а также сын. Она была в разводе", — рассказал мужчина.

Как рассказала OBOZ.UA мать погибшей, Лилия жила в общежитии для беженцев, там проживают люди из разных стран. Она посещала курсы немецкого языка, потом познакомилась с пожилыми швейцарцами.

Они пригласили ее пожить у них. В большой квартире жили двое пожилых людей, которым почти по 90 лет, и она. Однако миграционная служба была против, они заявили, что украинка должна находиться в социальном общежитии, и Лилии пришлось вернуться. Но дочь швейцарцев просила, чтобы Лилии позволили жить у них, так как они хорошо ладили, и в службе согласились.

Но через некоторое время вновь миграционная служба потребовала, чтобы украинка выполняла правила и жила в общежитии. Лилия могла только по выходным навещать пенсионеров.

По словам матери, Лилия сдала языковый экзамен, получила сертификат и с 1 сентября подписала официальный контракт на работу в пекарне, она была технологом.

Что случилось и почему дочь погибла, мать не знает. Полиция ничего не рассказывает даже о характере полученных ранений, ссылаясь на тайну следствия. Родные до сих пор не получили заключение судмедэкспертизы. Лишь справку о смерти, где написано, что она умерла не естественным путем.

При этом в Instagram туристической компании TarasTravel сообщили, что на теле Лилии были "следы пыток".

Утверждается, что на теле Лилии были следы пыток Фото: Скриншот

Сейчас тело погибшей готовят к кремации и должны перевезти на родину.

Незадолго до смерти Лилия выложила в соцсети фото с мужчиной. Кто он такой, знакомые не знают. Но ее мать говорит, что это человек – знакомый Лилии из ее собрания Свидетелей Иеговы. Никаких романтических отношений у нее не было.

Мать Лилии утверждает, что она ни с кем не встречалась

У Лилии, кроме мамы и сына, остались сестра и брат, который сейчас на фронте.

По словам матери, практически никто из знакомых не верит в версию швейцарской полиции о том, что это не убийство, и считают, что правоохранители просто не хотят заниматься делом украинской беженки.

