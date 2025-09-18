30 відсотків поляків покинуть країну, якщо нападе Росія, — опитування

Однак переважна більшість поляків готові захищати свою країну від російської агресії, чим здивували військового експерта Аркадіуша Купса, який вважав, що Польщу в такому разі покинуть 50% громадян.

Опитування, проведене Інститутом громадської думки на замовлення видання Super Express, показує, що лише 30% опитаних поляків були б готові покинути батьківщину в такій ситуації.

"Я приємно здивований; я боявся, що побачу тут співвідношення п'ятдесят на п'ятдесят. Сподіваюся, ці заяви не далекі від реальності, і ця цифра не перебільшена", — розповів військовий експерт і колишній спецпризначенець Аркадіуш Купс.

Агресія Росії проти України почалася 2014 року, але тільки повномасштабна війна, що триває останні три роки, виявила загрозливу природу імперських амбіцій Кремля. Польща зазнає диверсій, кібератак і провокацій. Атака БПЛА — черговий етап цієї гібридної війни.

Журналісти видання зазначили, що в Польщі всі мають бути готові до найгіршого сценарію розвитку подій.

"Чи плануєте ви покинути Польщу в разі російської агресії проти нашої країни?" — це запитання ми поставили в нашому останньому опитуванні. Виявилося, що тільки 30% респондентів відповіли ствердно, а 70% планують залишитися в країні", — повідомили вони після опитування.

Дослідження проводив Інститут опитувань громадської думки 10-11 вересня 2025 року з використанням методу CAWI на вибірці з 1020 дорослих поляків.

А опитування IBRIS, підготовлене для Польського інформаційного агентства (PAP), засвідчило, що довіра до армії Польщі досягла найвищого рівня за майже 10-річну історію опитувань агентства: у вересні 2025 року було зафіксовано 93,9% позитивних відповідей.

Опитування також показало, що НАТО також зміцнює свої позиції в очах поляків, досягнувши рейтингу довіри в 75,7%. Це на 1,7 процентних пункти більше, ніж у жовтні 2024 року. НАТО зберігає високий рівень підтримки, сприймаючись як ключовий елемент національної безпеки.

"Представлені результати чудово ілюструють, як поточна геополітична ситуація змінює ієрархію довіри в Польщі. Перед обличчям військової загрози за межами східного кордону суспільство природним чином звертається до інституцій, які сприймаються як основоположні для оборони. Армія і НАТО б'ють рекорди, тому що в очах поляків вони є опорою і гарантією безпеки", — заявив Каміль Смогоржевський, директор з комунікацій IBRiS.

А Купс зазначив, що останнім часом він проводить багато тренінгів з безпеки у великих компаніях.

"Під час цих занять до мене підходять молоді люди і запитують, чи не час їхати з країни. Вони також хочуть знати, які напрямки найбезпечніші. Деякі кажуть, що платять податки професійній армії й очікують, що вона їх захистить. Це нереально. Армії вистачить на 3-4 місяці. Потім потрібно йти в резерв", — пояснив колишній спецпризначенець.

Нагадаємо, тим часом у Польщі проводять перевірки тисяч укриттів і бомбосховищ. Уряд виділяє на модернізацію та будівництво захисних споруд майже 5 мільярдів злотих (близько 55 млрд 250 млн грн за актуальним курсом).

А 16 вересня президент Кароль Навроцький заявляв, що розраховує на розміщення в Польщі ядерної зброї в партнерстві з Францією.