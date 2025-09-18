30 процентов поляков покинут страну, если нападет Россия, — опрос

Однако подавляющее большинство поляков готовы защищать свою страну от российской агрессии, чем удивили военного эксперта Аркадиуша Купса, который считал, что Польшу в таком случае покинут 50% граждан.

Related video

Опрос, проведенный Институтом общественного мнения по заказу издания Super Express, показывает, что лишь 30% опрошенных поляков были бы готовы покинуть родину в такой ситуации.

"Я приятно удивлен; я боялся, что увижу здесь соотношение пятьдесят на пятьдесят. Надеюсь, эти заявления не далеки от реальности, и эта цифра не преувеличена", — рассказал военный эксперт и бывший спецназовец Аркадиуш Купс.

Агрессия России против Украины началась в 2014 году, но только полномасштабная война, продолжающаяся последние три года, выявила угрожающую природу имперских амбиций Кремля. Польша подвергается диверсиям, кибератакам и провокациям. Атака БПЛА — очередной этап этой гибридной войны.

Журналисты издания отметили, что в Польше все должны быть готовы к худшему сценарию развития событий.

"Планируете ли вы покинуть Польшу в случае российской агрессии против нашей страны?" — этот вопрос мы задали в нашем последнем опросе. Оказалось, что только 30% респондентов ответили утвердительно, а 70% планируют остаться в стране", - сообщили они после опроса.

Исследование проводилось Институтом опросов общественного мнения 10–11 сентября 2025 года с использованием метода CAWI на выборке из 1020 взрослых поляков.

А опрос IBRIS, подготовленный для Польского информационного агентства (PAP), показал, что доверие к армии Польши достигло самого высокого уровня за почти 10-летнюю историю опросов агентства: в сентябре 2025 года было зафиксировано 93,9% положительных ответов.

Опрос также показал, что НАТО также укрепляет свои позиции в глазах поляков, достигнув рейтинга доверия в 75,7%. Это на 1,7 процентных пункта больше, чем в октябре 2024 года. НАТО сохраняет высокий уровень поддержки, воспринимаясь как ключевой элемент национальной безопасности.

"Представленные результаты прекрасно иллюстрируют, как текущая геополитическая ситуация меняет иерархию доверия в Польше. Перед лицом военной угрозы за пределами восточной границы общество естественным образом обращается к институтам, которые воспринимаются как основополагающие для обороны. Армия и НАТО бьют рекорды, потому что в глазах поляков они являются опорой и гарантией безопасности ", — заявил Камиль Смогоржевский, директор по коммуникациям IBRiS.

А Купс отметил, что в последнее время он проводит много тренингов по безопасности в крупных компаниях.

"Во время этих занятий ко мне подходят молодые люди и спрашивают, не пора ли уезжать из страны. Они также хотят знать, какие направления самые безопасные. Некоторые говорят, что платят налоги профессиональной армии и ожидают, что она их защитит. Это нереально. Армии хватит на 3-4 месяца. Потом нужно идти в резерв", — объяснил бывший спецназовец.

Напомним, тем временем в Польше проводят проверки тысяч укрытий и бомбоубежищ. Правительство выделяет на модернизацию и строительство защитных сооружений почти 5 миллиардов злотых (около 55 млрд 250 млн грн по актуальному курсу).

А 16 сентября президент Кароль Навроцкий заявлял, что рассчитывает на размещение в Польше ядерного оружия в партнерстве с Францией.