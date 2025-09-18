Угроза со стороны Беларуси и РФ: в Польше массово проверяют состояние бомбоубежищ

Из-за роста "вызовов национальной безопасности" в Польше проводят проверки тысяч укрытий и бомбоубежищ. Правительство выделяет на модернизацию и строительство защитных сооружений почти 5 миллиардов злотых (около 55 млрд 250 млн грн по актуальному курсу).

Угроза войны с РФ побудила польские власти разработать Национальную программу сдерживания и обороны "Восточный щит" у белорусской границы и российского эксклава Калининграда — в охваченных ею регионах укрытия проинспектируют в первую очередь. Органы безопасности Польши по состоянию на 12 сентября 2025 года заказали проверки почти 4 000 зданий, чтобы оценить их пригодность для укрытия людей, пишет 18 сентября RMF 24.

Государственная пожарная служба (ГПС) и районные строительные инспекции (РБИ) уже проверили более 2 000 сооружений, и более половины из них соответствуют требованиям и могут использоваться в чрезвычайных ситуациях.

Представители местной власти отметили, что кроме приграничных регионов возле Беларуси и Калининграда поддержка будет предоставляться также населенным пунктам, "особенно уязвимым к угрозам".

Новый Закон о гражданской защите и обороне обязывает органы местного самоуправления определить объекты, которые можно превратить в защитные сооружения — это могут быть подземные уровни уже возведенных зданий или места строительства новых.

Законом предусматривается, что укрытия должны быть доступны для не менее половины населения городов (25% — в защитных сооружениях) и для 25% жителей сельской местности (15% в защитных сооружениях).

Напомним, 16 сентября президент Кароль Навроцкий заявлял, что рассчитывает на размещение в Польше ядерного оружия в партнерстве с Францией.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 15 сентября призвал Североатлантический альянс (НАТО) создать бесполетную зону над Украиной. Этот призыв прозвучал после массового вторжения БПЛА РФ в воздушное пространство Польши 10 сентября.