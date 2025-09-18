Загроза з боку Білорусі й РФ: у Польщі масово перевіряють стан бомбосховищ

Через зростання "викликів національній безпеці" в Польщі проводять перевірки тисяч укриттів і бомбосховищ. Уряд виділяє на модернізацію і будівництво захисних споруд майже 5 мільярдів злотих (близько 55 млрд 250 млн грн за актуальним курсом).

Загроза війни з РФ спонукала польську владу розробити Національну програму стримування та оборони "Східний щит" біля білоруського кордону та російського ексклава Калінінграда — в охоплених нею регіонах укриття проінспектують першочергово. Органи безпеки Польщі станом на 12 вересня 2025 року замовили перевірки майже 4 000 будівель, щоб оцінити їхню придатність для укриття людей, пише 18 вересня RMF 24.

Державна пожежна служба (ДПС) та районні будівельні інспекції (РБІ) вже перевірили понад 2 000 споруд, і понад половина з них відповідають вимогам і можуть використовуватися в надзвичайних ситуаціях.

Представники місцевої влади наголосили, що крім прикордонних регіонів біля Білорусі та Калінінграда підтримка буде надаватися також населеним пунктам, "особливо вразливим до загроз".

Новий Закон про цивільний захист та оборону зобов'язує органи місцевого самоврядування визначити об'єкти, які можна перетворити на захисні споруди — це можуть бути підземні рівні вже зведених будівель або місця будівництва нових.

Законом передбачається, що укриття мають бути доступні для щонайменше половини населення міст (25% — в захисних спорудах) і для 25% мешканців сільської місцевості (15% у захисних спорудах).

Нагадаємо, 16 вересня президент Кароль Навроцький заявляв, що розраховує на розміщення в Польщі ядерної зброї у партнерстві з Францією.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 15 вересня закликав Північноатлантичний альянс (НАТО) створити безпольотну зону над Україною. Цей заклик прозвучав після масового вторгнення БПЛА РФ у повітряний простір Польщі 10 вересня.