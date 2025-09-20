Європейські аеропорти масово припинили роботу: ЗМІ назвали причину

У п'ятницю ввечері 19 вересня оператор системи реєстрації та посадки низки європейських аеропортів став жертвою кібератаки, внаслідок чого в роботі структури обслуговування пасажирів стався збій.

Кібератака на зовнішнього постачальника послуг спричинила хаос і затримки в берлінському аеропорту, пише німецьке видання Bild, зазначаючи, що летовище саме відключилося від системи з міркувань безпеки.

"Сам аеропорт не був метою кібератаки і постраждав лише побічно", — пояснили в аеропорту.

Однак на практиці для пасажирів це означає багатогодинне очікування на реєстрацію та посадку, затримки і, можливо, навіть скасування рейсів. Водночас багатьом рейсам вдалося вилетіти з Берліна без затримок, проте деякі з них усе-таки зіткнулися з проблемами своєчасних вильотів.

Водночас аеропорти Франкфурта і Гамбурга не постраждали і робота в них триває без обмежень, у штатному режимі.

Проте, як пише видання, постачальник системи працює в аеропортах по всій Європі, і наслідки відчуваються не тільки в аеропорту Берлін-Бранденбург Віллі Брандта. Наприклад, постраждала робота Брюссельського аеропорту, де наразі можлива тільки реєстрація в ручному режимі і посадка на рейс. Лондонський аеропорт Хітроу також повідомив про якісь "технічні проблеми". Тому перед поїздкою в аеропорт пасажирам радять уточнювати статус свого рейсу в авіакомпанії та закладати достатньо часу для можливого перебування в аеропорту.

Агентство Reuters уточнює, що кібератаку було організовано на американську компанію Collins Aerospace, яка обслуговує системи реєстрації в аеропортах по всьому світу.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 липня хакери знищили внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлоту", що призвело до колапсу в аеропорту "Шереметьєво".

Хакери, які взяли на себе відповідальність за злом інформаційних систем "Аерофлоту", заявили, що генеральний директор компанії Сергій Александровський не міняв пароля з 2022 року.