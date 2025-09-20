Европейские аэропорты массово прекратили работу: СМИ назвали причину

В пятницу вечером 19 сентября оператор системы регистрации и посадки ряда европейских аэропортов стал жертвой кибератаки, в результате чего в работе структуры обслуживания пассажиров произошел сбой.

Related video

Кибератака на внешнего поставщика услуг вызвала хаос и задержки в берлинском аэропорту, пишет немецкое издание Bild, отмечая, что аэродром сам отключился от системы по соображениям безопасности.

"Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал лишь косвенно", — пояснили в аэропорту.

Однако на практике для пассажиров это означает многочасовое ожидание на регистрации и посадке, задержки и, возможно, даже отмену рейсов. В то же время многим рейсам удалось вылететь из Берлина без задержек, однако некоторые из них все-таки столкнулись с проблемами своевременных вылетов.

При этом аэропорты Франкфурта и Гамбурга не пострадали и работа в них продолжается без ограничений, в штатном режиме.

Тем не менее, как пишет издание, поставщик системы работает в аэропортах по всей Европе, и последствия ощущаются не только в аэропорту Берлин-Бранденбург Вилли Брандта. К примеру, пострадала работа Брюссельского аэропорта, где в настоящее время возможна только регистрация в ручном режиме и посадка на рейс. Лондонский аэропорт Хитроу также сообщил о неких "технических проблемах". Поэтому перед поездкой в аэропорт пассажирам советуют уточнять статус своего рейса у авиакомпании и закладывать достаточно времени для возможного пребывания в аэропорту.

Агентство Reuters уточняет, что кибератака была организована на американскую компанию Collins Aerospace, которая обслуживает системы регистрации в аэропортах по всему миру.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля хакеры уничтожили внутреннюю IT-инфраструктуру "Аэрофлота", что привело к коллапсу в аэропорту "Шереметьево".

Взявшие на себя ответственность за взлом информационных систем "Аэрофлота" хакеры заявили, что генеральный директор компании Сергей Александровский не менял пароль с 2022 года.