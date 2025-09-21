Кінолог розповів, як полегшити вигул великих порід собак (відео)

Власники великих порід собак на прогулянках часто стикаються з тим, що тварина щосили тягне повідець, доставляючи людині дискомфорт.

Вихованців можна відучити від цього, використовуючи замість шлейки плоский повідець. Про це розповів дресирувальник собак, відомий як @youis.k9.service, пише Mirror.

Він поділився записом, де стаффордширський бультер'єр навчився тягнути повідець і тепер відводить людину в бік і тягне за собою.

"На цьому відео 10-місячний стаффордширський бультер'єр щосили тягне повідець, доставляючи господині чимало клопоту", — звучить за кадром.

Кінолог з кінологічної служби з Мідлсборо (Англія) пояснив, що шлейка не допоможе, оскільки дає змогу собаці тягнути повідець з великим комфортом. Найкращий спосіб домогтися цього — використовувати плоский нашийник.

"У цього хлопчика було багато прихованої енергії, тому перед початком дресирування ми трохи пограли з ним у перетягування каната, щоб виплеснути її. Перетягування каната — це чудово: його можна використовувати не тільки як тренування, а й для зміцнення зв'язку між собакою і господарем, а також для зміцнення впевненості, коли ви дозволяєте собаці перемагати. Тому завжди дозволяйте своєму собаці перемагати", — зазначив експерт.

Така гра привчає тварину до манер поведінки на повідку і встановлює чіткі межі за допомогою тренування рівноваги.

Він сказав, що коли господиня бультер'єра зрозуміла, якою має бути її прогулянка з собакою, то "була на сьомому небі від щастя":

"Лише після однієї години цей собака та її власниця тепер можуть повною мірою насолоджуватися прогулянками".

Експерт додав, що не варто хвилюватися, якщо тварина не вмотивована їжею або грою, цього можна досягти без будь-якої системи заохочень, проконсультувавшись із фахівцем.

Власники домашніх тварин також часто задаються питанням, скільки разів на день їм потрібно вигулювати собаку. Кінологи кажуть, що чотиримісячному цуценяті достатньо двох 20-хвилинних прогулянок на день, щоб задовольнити його потреби.

Що стосується дорослих собак, за його словами, загальне правило — приділяти їм від 30 до 60 хвилин двічі на день. Однак таким породам, як бордер-коллі, може знадобитися більше часу на вулиці, ніж чихуахуа.

