Кинолог рассказал, как облегчить выгул крупных пород собак (видео)

Владельцы крупных пород собак на прогулках часто сталкиваются с тем, что животное изо всех тянет поводок, доставляя человеку дискомфорт.

Related video

Питомцев можно отучить от этого, используя вместо шлейки плоский поводок. Об этом рассказал дрессировщик собак, известный как @youis.k9.service, пишет Mirror.

Он поделился записью, где стаффордширский бультерьер научился тянуть поводок и теперь уводит человека в сторону и тащит за собой.

"На этом видео 10-месячный стаффордширский бультерьер изо всех сил тянет поводок, доставляя хозяйке немало хлопот", – звучит за кадром.

Кинолог из кинологической службы из Мидлсборо (Англия) объяснил, что шлейка не поможет, поскольку позволяет собаке тянуть поводок с большим комфортом. Лучший способ добиться этого — использовать плоский ошейник.

"У этого мальчика было много скрытой энергии, поэтому перед началом дрессировки мы немного поиграли с ним в перетягивание каната, чтобы выплеснуть ее. Перетягивание каната — это здорово: его можно использовать не только как тренировку, но и для укрепления связи между собакой и хозяином, а также для укрепления уверенности, когда вы позволяете собаке побеждать. Поэтому всегда позволяйте своей собаке побеждать", — отметил эксперт.

Такая игра приучает животное к манерам поведения на поводке и устанавливает четкие границы с помощью тренировки равновесия.

Он сказал, что когда хозяйка бультерьера поняла, какой должна быть ее прогулка с собакой, то "была на седьмом небе от счастья":

"Всего после одного часа эта собака и ее владелица теперь могут в полной мере наслаждаться прогулками".

Эксперт добавил, что не стоит волноваться, если животное не мотивировано едой или игрой, этого можно достичь без какой-либо системы поощрений, проконсультировавшись со специалистом.

Владельцы домашних животных также часто задаются вопросом, сколько раз в день им нужно выгуливать собаку. Кинологи говорят, что четырехмесячному щенку достаточно двух 20-минутных прогулок в день, чтобы удовлетворить его потребности.

Что касается взрослых собак, по ее словам, общее правило — уделять им от 30 до 60 минут два раза в день. Однако таким породам, как бордер-колли, может потребоваться больше времени на улице, чем чихуахуа.

Напомним, какие породы собак являются самыми послушными.

Ранее сообщалось, что украинцы борются за право для собаки Миши ходить в укрытие во время воздушных тревог.