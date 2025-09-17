Самые послушные собаки в мире: рейтинг пород, которые легче всего поддаются дрессировке

Ученые определили, какие породы собак считаются самыми послушными и лучше всего подходят для изучения команд. Рейтинг возглавила бордер-колли — собака, которая требует много физической активности.

Related video

Из более 220 пород и многочисленных дизайнерских миксов каждый может найти любимца под свой образ жизни. Одним нужны активные собаки для прогулок, другие ищут гипоаллергенных, а кто-то хочет питомца, который беспрекословно выполняет команды. Именно эту особенность исследовал психолог Стэнли Корен в книге "Интеллект собак", где оценил уровень послушания разных пород, пишет The Scotsman.

Топ-14 самых послушных собак

1. Бордер-колли — самая умная и послушная порода в мире, но требует много физической активности.

2. Пудель — независимо от размера (тот, средний или стандарт), выполняет команду с первой попытки в 95% случаев.

3. Немецкая овчарка — универсальная и умная, занимает третье место в рейтинге.

4. Золотистый ретривер — сочетание послушания и доброжелательности, замечательный семейный любимец.

5. Доберман — преданный охранник и послушный компаньон.

6. Шетландская овчарка — настоящий помощник пастуха, всегда готова слушать.

7. Лабрадор-ретривер — популярный в мире, но лишь седьмой по послушанию.

8. Папильон — маленький, но очень сообразительный и живой песик.

9. Ротвейлер — послушание, преданность и сила в одном.

10. Австралийская пастушья собака — внимательная, умная и осторожная с незнакомцами.

11. Пемброк-вельш-корги — активный, умный и упорный в обучении.

12. Миниатюрный шнауцер — охотно выполняет команды и обожает хозяина.

13. Английский спрингер-спаниель — энергичный и послушный, любит работу и задания.

14. Бельгийская овчарка малинуа — любимица полиции и военных, дисциплинированная и выносливая.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Фокус писал, какие стильные комнатные растения могут отравить домашних любимцев.