Самые послушные собаки в мире: рейтинг пород, которые легче всего поддаются дрессировке
Ученые определили, какие породы собак считаются самыми послушными и лучше всего подходят для изучения команд. Рейтинг возглавила бордер-колли — собака, которая требует много физической активности.
Из более 220 пород и многочисленных дизайнерских миксов каждый может найти любимца под свой образ жизни. Одним нужны активные собаки для прогулок, другие ищут гипоаллергенных, а кто-то хочет питомца, который беспрекословно выполняет команды. Именно эту особенность исследовал психолог Стэнли Корен в книге "Интеллект собак", где оценил уровень послушания разных пород, пишет The Scotsman.
Топ-14 самых послушных собак
1. Бордер-колли — самая умная и послушная порода в мире, но требует много физической активности.
2. Пудель — независимо от размера (тот, средний или стандарт), выполняет команду с первой попытки в 95% случаев.
3. Немецкая овчарка — универсальная и умная, занимает третье место в рейтинге.
4. Золотистый ретривер — сочетание послушания и доброжелательности, замечательный семейный любимец.
5. Доберман — преданный охранник и послушный компаньон.
6. Шетландская овчарка — настоящий помощник пастуха, всегда готова слушать.
7. Лабрадор-ретривер — популярный в мире, но лишь седьмой по послушанию.
8. Папильон — маленький, но очень сообразительный и живой песик.
9. Ротвейлер — послушание, преданность и сила в одном.
10. Австралийская пастушья собака — внимательная, умная и осторожная с незнакомцами.
11. Пемброк-вельш-корги — активный, умный и упорный в обучении.
12. Миниатюрный шнауцер — охотно выполняет команды и обожает хозяина.
13. Английский спрингер-спаниель — энергичный и послушный, любит работу и задания.
14. Бельгийская овчарка малинуа — любимица полиции и военных, дисциплинированная и выносливая.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Ученые объяснили, почему собаки облизывают губы.
- Животных рекомендуют переводить на веганскую диету.
Кроме того, Фокус писал, какие стильные комнатные растения могут отравить домашних любимцев.