Невидимая опасность: какие стильные комнатные растения могут отравить домашних любимцев

Многие популярные комнатные растения, которыми пользователи активно делятся в Instagram, могут представлять опасность для домашних животных. Некоторые из них вызывают у котов и собак серьезные проблемы со здоровьем — от расстройств пищеварения до тремора и потери координации.

Как сообщает The Mirror, среди самых токсичных комнатных растений для домашних животных оказалось алоэ вера. Несмотря на то что это растение широко известно своими лечебными свойствами и часто используется в косметических средствах, для кошек и собак оно может быть опасным. В целом, попадание алоэ в организм животного способно вызвать серьезные симптомы, такие как тошнота, рвота, диарея, тремор и сильная усталость. При этом, по информации издания, популярность алоэ в Instagram превышает пять миллионов упоминаний.

Алоэ вера Фото: Freepik

Вторым по уровню токсичности специалисты назвали агаву — растение, которое имеет более двух миллионов упоминаний в социальных сетях и способно представлять серьезную угрозу для кошек и собак. В общем, попадание агавы в организм животного вызывает раздражение слизистой оболочки рта, чрезмерное слюнотечение и проблемы с желудком.

Агава Фото: Из открытых источников

Не менее опасными являются некоторые другие популярные растения. К ним относят драцену трифасциату, которую ценят за неприхотливость в уходе и способность очищать воздух. Однако у животных она может вызвать рвоту, тошноту, вялость и чрезмерное слюнотечение. Также в перечень опасных относят суккулент "Нить жемчуга", который способен вызвать рвоту, диарею и раздражение кожи, из-за чего владельцам советуют держать его вне досягаемости любимцев. К токсичным растениям относится и нефритовое растение, которое даже в небольших количествах может вызвать рвоту, потерю координации и угнетенное состояние животного.

Драцена трифасциат Фото: Из открытых источников

В то же время существуют растения, которые считаются относительно безопасными для домашних животных. К таким относится гавортия, которая не содержит токсичных веществ и подходит для владельцев кошек и собак. Менее угрожающими также считают:

очиток , который в больших количествах может вызвать лишь легкие расстройства пищеварения;

, который в больших количествах может вызвать лишь легкие расстройства пищеварения; "рождественский" кактус , чрезмерное потребление которого иногда вызывает желудочные проблемы;

, чрезмерное потребление которого иногда вызывает желудочные проблемы; и"подушкообразный" кактус, который, хоть и не токсичен, может представлять опасность из-за острых колючек.

очиток Фото: Фото взяты из открытых источников

И все же эксперты отмечают, что при выборе комнатных растений следует ориентироваться не только на их эстетическую привлекательность, но и на безопасность для домашних животных.

"Если вы живете с собакой или котом, безопасные для животных растения или настенное искусство с растительной тематикой подарят ту же пышную зеленую атмосферу и не будут представлять опасности для вашего пушистого друга", — говорится в материале.

