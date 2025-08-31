Оказался на грани смерти: мужчина сильно пострадал лишь от того, что спал со своей собакой

В Австралии мужчина оказался на грани смерти после того, как позволил своей собаке спать в его постели. Несколько дней спустя после ночи, проведённой вместе с питомцем, он был госпитализирован с опасным для жизни состоянием.

По словам пострадавшего, во время сна он случайно перевернулся и ударил собаку по лицу. В ответ животное укусило хозяина за руку. Мужчина не сразу обратился за медицинской помощью, и только когда рука начала опухать и покрываться гноем, он понял серьезность ситуации. Об этом сообщает издание Unilad.

В больнице его состояние резко ухудшилось: артериальное давление упало до опасно низкого уровня, что стало сигналом о возможном сепсисе — тяжелом инфекционном состоянии. Врачи диагностировали у мужчины некротический фасциит — редкую, но крайне опасную бактериальную инфекцию, поражающую ткани и способную привести к ампутации.

Симптомы инфекции развивались стремительно: интенсивная боль, отек, покраснение кожи, гриппоподобные признаки. В результате мужчина оказался в критическом состоянии и был вынужден пройти интенсивное лечение.

"Хирургам удалось спасти мою руку, хотя ситуация была близка к худшему исходу", — рассказал пострадавший.

Он также отметил, что перенес септический шок, который привел к повреждению органов и потребовал длительного восстановления. На сегодняшний день он по-прежнему продолжает лечение и регулярные обследования.

Медики пояснили, что бактерии, вызвавшие инфекцию, почти наверняка проникли из кожи самого мужчины, а не из рта собаки. Пострадавший продолжает жить с питомцем, подчеркивая, что собака "никогда не виновата" в случившемся.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.