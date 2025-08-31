Опинився на межі смерті: чоловік сильно постраждав лише від того, що спав зі своїм собакою

В Австралії чоловік опинився на межі смерті після того, як дозволив своєму собаці спати в його ліжку. Кілька днів по тому після ночі, проведеної разом із улюбленцем, його госпіталізували з небезпечним для життя станом.

За словами потерпілого, під час сну він випадково перекинувся і вдарив собаку по обличчю. У відповідь тварина вкусила господаря за руку. Чоловік не одразу звернувся по медичну допомогу, і тільки коли рука почала набрякати і покриватися гноєм, він зрозумів серйозність ситуації. Про це повідомляє видання Unilad.

У лікарні його стан різко погіршився: артеріальний тиск упав до небезпечно низького рівня, що стало сигналом про можливий сепсис — важкий інфекційний стан. Лікарі діагностували в чоловіка некротичний фасциїт — рідкісну, але вкрай небезпечну бактеріальну інфекцію, що вражає тканини і здатна призвести до ампутації.

Симптоми інфекції розвивалися стрімко: інтенсивний біль, набряк, почервоніння шкіри, грипоподібні ознаки. У результаті чоловік опинився в критичному стані і був змушений пройти інтенсивне лікування.

"Хірургам вдалося врятувати мою руку, хоча ситуація була близька до гіршого результату", — розповів потерпілий.

Він також зазначив, що переніс септичний шок, який призвів до пошкодження органів і потребував тривалого відновлення. На сьогодні він, як і раніше, продовжує лікування і регулярні обстеження.

Медики пояснили, що бактерії, які викликали інфекцію, майже напевно проникли зі шкіри самого чоловіка, а не з рота собаки. Потерпілий продовжує жити з улюбленцем, наголошуючи, що собака "ніколи не винен" у тому, що трапилося.

