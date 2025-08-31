Невидима небезпека: які стильні кімнатні рослини можуть отруїти домашніх улюбленців

Багато популярних кімнатних рослин, якими користувачі активно діляться в Instagram, можуть становити небезпеку для домашніх тварин. Деякі з них викликають у котів і собак серйозні проблеми зі здоров’ям — від розладів травлення до тремору та втрати координації.

Як повідомляє The Mirror, серед найтоксичніших кімнатних рослин для домашніх тварин опинилося алое вера. Попри те що ця рослина широко відома своїми лікувальними властивостями та часто використовується в косметичних засобах, для котів і собак вона може бути небезпечною. В цілому, потрапляння алое в організм тварини здатне викликати серйозні симптоми, такі як нудота, блювота, діарея, тремор та сильна втома. При цьому, за інформацією видання, популярність алое в Instagram перевищує п’ять мільйонів згадок.

Алое вера Фото: Freepik

Другим за рівнем токсичності фахівці назвали агаву — рослину, яка має понад два мільйони згадок у соціальних мережах та здатна становити серйозну загрозу для котів і собак. Загалом, потрапляння агави в організм тварини викликає подразнення слизової оболонки рота, надмірну слинотечу та проблеми зі шлунком.

Агава Фото: З відкритих джерел

Не менш небезпечними є деякі інші популярні рослини. До них відносять драцену трифасціату, яку цінують за невибагливість у догляді та здатність очищувати повітря. Проте у тварин вона може викликати блювоту, нудоту, млявість та надмірну слинотечу. Також до переліку небезпечних відносять сукулент "Нитка перлів", який здатен спричинити блювоту, діарею та подразнення шкіри, через що власникам радять тримати його поза досяжністю улюбленців. До токсичних рослин належить і нефритова рослина, яка навіть у невеликих кількостях може спричинити блювоту, втрату координації та пригнічений стан тварини.

Драцена трифасціат Фото: З відкритих джерел

Водночас існують рослини, які вважаються відносно безпечними для домашніх тварин. До таких належить гавортія, яка не містить токсичних речовин і підходить для власників котів та собак. Менш загрозливими також вважають:

очиток , який у великих кількостях може спричинити лише легкі розлади травлення;

, який у великих кількостях може спричинити лише легкі розлади травлення; "різдвяний" кактус , надмірне споживання якого іноді викликає шлункові проблеми;

, надмірне споживання якого іноді викликає шлункові проблеми; та "подушкоподібний" кактус, який, хоч і не токсичний, може становити небезпеку через гострі колючки.

Очиток Фото: Фото з відкритих джерел

Та все ж експерти наголошують, що при виборі кімнатних рослин слід орієнтуватися не лише на їхню естетичну привабливість, а й на безпеку для домашніх тварин.

"Якщо ви живете з собакою чи котом, безпечні для тварин рослини або настінне мистецтво з рослинною тематикою подарують ту ж пишну зелену атмосферу і не становитимуть небезпеки для вашого пухнастого друга", — йдеться в матеріалі.

