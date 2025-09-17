Найбільш слухняні собаки у світі: рейтинг порід, які найлегше піддаються дресируванню
Науковці визначили, які породи собак вважаються найслухнянішими та найкраще підходять для вивчення команд. Рейтинг очолила бордер-колі — собака, яка потребує багато фізичної активності.
З понад 220 порід та численних дизайнерських міксів кожен може знайти улюбленця під свій спосіб життя. Одним потрібні активні собаки для прогулянок, інші шукають гіпоалергенних, а хтось прагне вихованця, який беззаперечно виконує команди. Саме цю особливість досліджував психолог Стенлі Корен у книжці "Інтелект собак", де оцінив рівень слухняності різних порід, пише The Scotsman.
Топ 14 найслухняніших собак
1. Бордер-колі — найрозумніша та найслухняніша порода у світі, але потребує багато фізичної активності.
2. Пудель — незалежно від розміру (той, середній чи стандарт), виконує команду з першої спроби у 95% випадків.
3. Німецька вівчарка — універсальна та розумна, посідає третє місце у рейтингу.
4. Золотистий ретривер — поєднання слухняності та доброзичливості, чудовий сімейний улюбленець.
5. Доберман — відданий охоронець і слухняний компаньйон.
6. Шетландська вівчарка — справжній помічник пастуха, завжди готова слухати.
7. Лабрадор-ретривер — популярний у світі, але лише сьомий за слухняністю.
8. Папільйон — маленький, але надзвичайно кмітливий та жвавий песик.
9. Ротвейлер — слухняність, відданість і сила в одному.
10. Австралійська пастуша собака — уважна, розумна й обережна з незнайомцями.
11. Пемброк-вельш-коргі — активний, розумний і завзятий у навчанні.
12. Мініатюрний шнауцер — охоче виконує команди та обожнює хазяїна.
13. Англійський спрінгер-спанієль — енергійний і слухняний, любить роботу та завдання.
14. Бельгійська вівчарка малінуа — улюблениця поліції та військових, дисциплінована й витривала.
