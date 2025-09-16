Украинцы борются за право для собаки Миши ходить в укрытие: в метрополитене отреагировали (фото)

Работница Центра спасения животных "Плюшка" Снежана Бугрик сообщила, что известного хвостатого жителя Теремков в Киеве теперь не пускают в метро во время атак из-за жалобы "убийцы животных". Возмущенные украинцы требуют справедливости для Миши, подчеркивая, что он имеет право на безопасность, как и домашние любимцы киевлян.

"Станция метро "Теремки" больше не впускает собачку Мишу во время обстрелов! Прошу максимальной огласки", — написала зоозащитница в Facebook 16 сентября.

Она объяснила, что Миша живет вблизи станции уже много лет, и его знают все местные. Собака "очень боится обстрелов" и всегда в поисках безопасности спускается в метро, чтобы прятаться от взрывов вместе со всеми.

Однако, по словам Бугрик, неназванный "догхантер" (дословно — охотник на собак, эти люди незаконно истребляют бродячих собак) пожаловался, что Миша "мешает" на станции. Из-за этого полицейские запретили работникам метрополитена пускать собаку во время воздушной тревоги.

Фото собаки Миши Фото: Соцсети

"Вчера он стоял под дверью, и его не пустили. Более того — выгнали! Я прошу киевлян вступиться за Мишу! Он тоже хочет жить, он тоже боится обстрелов", — подчеркнула зоозащитница.

Она заверила, что хвостатый житель Теремков — "очень спокойный пес", который никогда никого не обижал и лишь его самого регулярно обижали. Бугрик подчеркнула, что Миша имеет право на жизнь, и с животными официально разрешено находиться в укрытиях.

"Это позор — во время войны вместо доброты выгонять собаку под обстрелы! Мы требуем разрешить Мише спускаться в метро", — добавила она.

Публикация Снежаны Бугрик Фото: Скриншот

В комментариях украинцы выражают возмущение по поводу ситуации:

"Напишите имя и фамилию кто не пускает, пожалуйста";

"Надо Мыше дом искать, не жизнь на улице для такой умной собаки";

"Позор работникам метро, которые оказались совсем не людьми, а существами без сердца";

"Чего-то принято, чтобы собаки помогали искать под завалами людей, спасали нас... А когда им нужна помощь, то люди не слышат... Пусть таким вернутся все их поступки";

"Все имеют право спасать свою жизнь. И Миша тоже. В метро полно собак. Люди приходят со своими любимцами. Чем Миша хуже";

"Сколько людей спускается и никто не вступится... Пусть бы кто-то взял на поводок и завел как свою и под свою ответственность";

"Ему же тоже страшно, и деткам он только хорошие эмоции приносит".

Фото Миши, запрет на вход в укрытие для которого возмутил украинцев Фото: Соцсети

Также на публикацию отреагировала пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Добрый день! Спасибо за информацию. Выясняем детали и обстоятельства. Чуть позже напишем вам", — говорится в комментарии.

Бугрик ответила, что возмущенные украинцы ждут ответа. Она отметила, что Миша живет при станции с детства, кастрирован, вакцинирован и не агрессивен.

"Он также житель города", — добавила зоозащитница.

Комментарий пресс-службы метрополитена Фото: Скриншот

Напомним, в конце 2023 года гремел скандал из-за того, что школьников не пустили в укрытие с собакой породы "мальтипу". Пока ребята искали другое убежище, у них над головами сбили ракету. Директор школы Александр Полторацкий объяснил инцидент тем, что у кого-то из детей могла быть аллергия, а медработника на рабочем месте уже не было. Однако министр образования и науки Оксен Лисовой назвал ситуацию недопустимой и призвал пользоваться человечностью, если в такой ситуации нет четкой инструкции.

В июне Екатерина Лисова поделилась, что жизнь ее внука спасла собака. Парень уже возвращался с собачкой домой, когда из-за взрыва та убежала. Алексей как раз искал хвостатого, когда целый подъезд его дома разрушила российская ракета.