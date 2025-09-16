Українці виборюють право для собаки Міші ходити в укриття: у метрополітені відреагували (фото)

Працівниця Центру порятунку тварин "Плюшка" Сніжана Бугрик повідомила, що відомого хвостатого мешканця Теремків у Києві тепер не пускають в метро під час атак через скаргу "вбивці тварин". Обурені українці вимагають справедливості для Міші, наголошуючи, що він має право на безпеку, як і домашні улюбленці киян.

"Станція метро "Теремки" більше не впускає песика Мішу під час обстрілів! Прошу максимального розголосу", — написала зоозахисниця в Facebook 16 вересня.

Вона пояснила, що Міша живе поблизу станції вже багато років, і його знають усі місцеві. Собака "дуже боїться обстрілів" і завжди в пошуках безпеки спускається у метро, щоб ховатись від вибухів разом з усіма.

Однак, зі слів Бугрик, неназваний "догхантер" (дослівно — мисливець на собак, ці люди незаконно винищують бродячих собак) поскаржився, що Міша "заважає" на станції. Через це поліціянти заборонили працівникам метрополітену пускати собаку під час повітряної тривоги.

Фото собаки Міші Фото: Соцмережі

"Учора він стояв під дверима, і його не пустили. Ба більше — вигнали! Я прошу киян заступитися за Мішу! Він теж хоче жити, він теж боїться обстрілів", — наголосила зоозахисниця.

Вона запевнила, що хвостатий мешканець Теремків — "дуже спокійний пес", який ніколи нікого не ображав і лише сам ставав жертвою постійних образ. Бугрик підкреслила, що Міша має право на життя, і з тваринами офіційно дозволено перебувати в укриттях.

"Це ганьба — під час війни замість доброти виганяти собаку під обстріли! Ми вимагаємо дозволити Міші спускатися в метро", — додала вона.

Публікація Сніжани Бугрик Фото: Скриншот

У коментарях українці висловлюють обурення з приводу ситуації:

"Напишіть ім'я та прізвище хто не пускає, будь ласка";

"Треба Міші дім шукати, не життя на вулиці для такого розумного собаки";

"Ганьба працівникам метро, які виявилися зовсім не людьми, а істотами без серця";

"Чогось прийнято, щоб собаки допомагали шукати під завалами людей, рятували нас… А коли їм потрібна допомога, то люди не чують… Хай таким повернуться всі їхні вчинки";

"Всі мають право рятувати своє життя. І Міша теж. В метро повно собак. Люди приходять зі своїми улюбленцями. Чим Міша гірший";

"Скільки людей спускається і ніхто не заступиться… Хай би хтось взяв на повідок і завів як свою і під свою відповідальність";

"Йому ж теж страшно, і діткам він тільки хороші емоції приносить".

Фото Міші, заборона на вхід в укриття для якого обурила українців Фото: Соцмережі

Також на публікацію відреагувала пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Добрий день! Дякуємо за інформацію. Зʼясовуємо деталі та обставини. Трішки пізніше напишемо вам", — йдеться у коментарі.

Бугрик відповіла, що обурені українці чекають на відповідь. Вона наголосила, що Міша живе при станції змалечку, кастрований, вакцинований і не агресивний.

"Він також житель міста", — додала зоозахисниця.

Коментар пресслужби метрополітену Фото: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці 2023 року гримів скандал через те, що школярів не пустили в укриття з собакою породи "мальтіпу". Поки хлопці шукали інше сховище, у них над головами збили ракету. Директор школи Олександр Полторацький пояснив інцидент тим, що у когось з дітей могла бути алергія, а медпрацівника на робочому місці вже не було. Однак міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав ситуацію неприпустимою і закликав користуватись людяністю, якщо в такій ситуації немає чіткої інструкції.

У червні Катерина Лісова поділилась, що життя її онука врятував собака. Хлопець вже повертався з песиком додому, коли через вибух той втік. Олексій саме шукав хвостатого, коли цілий під’їзд його будинку зруйнувала російська ракета.