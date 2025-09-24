Глава Палестинської автономії вимагає від Британії репарації на 2 трлн фунтів

Велика Британія, яка кілька днів тому разом із низкою інших держав визнала Палестинську державу, зіткнулася з відповіддю, на яку ніяк не очікувала.

Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас, посилаючись на міжнародне право, вимагає від цієї країни компенсації за землю і ймовірну несправедливість, допущену під час британського правління. Йдеться про два трильйони фунтів стерлінгів, пише The Winnipeg Sun.

Ця сума, еквівалентна розміру всієї економіки Великої Британії, заснована на історичному досвіді управління Палестиною Великою Британією з 1917 по 1948 рік.

Великобританія керувала Палестиною в цей період, опублікувавши Декларацію Бальфура 1917 року, яка обіцяла єврейському населенню створити батьківщину, що спричинило напруженість у відносинах з арабським населенням.

Як повідомляє The Sunday Guardian, ця вимога вже розколола британську політику, викликавши бурхливу реакцію. Тіньовий міністр внутрішніх справ Роберт Дженрік назвав її "антиісторичною нісенітницею" і пообіцяв, що кошти платників податків використовуватися не будуть.

Лідер партії "Реформи Великої Британії" Найджел Фарадж заявив, що визнання було помилкою, тоді як деякі депутати-лейбористи повторили колишні аргументи на користь репарацій.

Махмуд Аббас зустрівся з Кіром Стармером 8 вересня 2025 року на Даунінг стріт, 10 Фото: Getty

Раніше британський уряд стверджував, що визнання має символічний характер і не тягне за собою жодних фінансових зобов'язань.

За словами юристів, ймовірність успішного отримання репарацій вкрай мала. Вони посилалися на суверенний імунітет, тривалий термін давності та відсутність прямого причинно-наслідкового зв'язку як на перешкоди для подання таких позовів.

Однак аналітики зазначають, що ця вимога зберігає політичне значення, оскільки перетворює символічний жест на важіль тиску.

Палестинська адміністрація ясно дала зрозуміти, що використовуватиме визнання як основу для подальших політичних і фінансових претензій.

Досвід Великої Британії вже виявив ризики, і залишаються питання про те, чи зіткнеться Канада з аналогічними вимогами в майбутньому. Аналітики підкреслюють, що питання полягає не стільки в тому, чи вдасться домогтися задоволення репарацій у суді, скільки в очікуванні законності таких вимог. Щойно це очікування вкорениться, воно може змінити хід політичних дебатів і розпалити невдоволення серед країн-союзників.

Як повідомлялося раніше, Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали державність Палестини.

Минулого року незалежність Палестини визнали Норвегія, Ірландія та Іспанія.

Нагадаємо, ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху пообіцяв, що його країна виступить проти будь-яких міжнародних ініціатив зі створення палестинської держави.