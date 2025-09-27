"Розорене війною місто": Трамп відправляє війська в Портленд

Президент США заявив 27 вересня, що віддає розпорядження Пентагону направити війська в Портленд, штат Орегон, для захисту федеральних імміграційних об'єктів від "внутрішніх терористів". І уповноважив їх на "повну силу в разі потреби".

Мер Портленда Кіт Вілсон — демократ, який проти відправки військ. Але Дональд Трамп уже заявив, що доручив міністрові оборони Піту Гегсету "надати всі необхідні війська для захисту спустошеного війною Портленда і будь-яких обложених нами об'єктів імміграційної та митної поліції від нападів з боку "Антифа" та інших внутрішніх терористів", пише Reuters.

Мер Портленда Кіт Вілсон, відповідаючи на наказ Трампа, заявив: "Чисельність необхідних військ дорівнює нулю, як у Портленді, так і в будь-якому іншому американському місті. Президент не зіткнеться тут із беззаконням або насильством, якщо тільки не збирається вчинити їх".

Вілсон та інші місцеві лідери закликали жителів Портленда до спокою у зв'язку з явним напливом федеральних чиновників: "Можливо, це демонстрація сили, але це всього лише шоу. Це просто грандіозна вистава", — сказав він.

Сенатор США Рон Вайден, демократ з Орегона, повідомив, що Трамп "можливо, повторює сценарій 2020 року і вторгається до Портленда з метою спровокувати конфлікт і насильство".

У 2020 році протести спалахнули в центрі Портленда, анклаву на Тихоокеанському Північному Заході, відомого своєю ліберальною популістською позицією, після вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Протести тривали кілька місяців, і деякі громадські діячі того часу заявляли, що їх радше спровокувало, ніж придушило розгортання Трампом федеральних військ.

Губернаторка Орегона Тіна Котек, демократка, повідомила, що її офіс запросив у Білого дому додаткову інформацію.

Влада Портленда повідомляє, що війська вводити не потрібно

"У Портленді немає загрози національній безпеці. Наші спільноти в безпеці та спокої", — заявила вона.

Трамп вводить війська в американські міста — що це означає

Неясно, чи означає попередження Трампа про те, що американські війська можуть застосовувати "повну силу" на вулицях Портленда, що він якимось чином дозволяє застосування летальної сили, і якщо так, то за яких умов. Американські війська мають право застосовувати силу з метою самооборони під час розгортання сил усередині країни.

Федеральні агенти в'їжджають у Портленд

Пентагон не дав жодних роз'яснень щодо того, чи збирається Трамп задіяти Національну гвардію, чинні війська або, можливо, поєднання цих двох сил, як це було в Лос-Анджелесі на початку цього року.

"Ми готові мобілізувати американських військовослужбовців для підтримки операцій Міністерства внутрішньої безпеки в Портленді за вказівкою президента. Міністерство надаватиме інформацію та оновлення в міру їх надходження", — заявив представник Пентагону Шон Парнелл.

У великих містах США посилилася напруженість через агресивні заходи Трампа щодо боротьби з імміграцією після того, як унаслідок стрілянини в будівлі імміграційної та митної поліції в Далласі загинув один затриманий і двоє інших дістали серйозні поранення.

А 25 вересня Трамп заявив журналістам, що "безумці" намагаються підпалити будівлі в Портленді. "Це професійні агітатори та анархісти", — сказав він, не надавши доказів.

Минулого тижня Трамп підписав указ, що оголошує антифашистський рух внутрішньою "терористичною організацією" в рамках придушення того, що він називає політичним насильством, спонсорованим лівими.

За даними правоохоронних органів США, у США не було жодного терористичного акту, пов'язаного з рухом "Антифа".

Трамп зробив боротьбу зі злочинністю одним із головних пріоритетів своєї адміністрації, незважаючи на те, що рівень насильницьких злочинів у багатьох містах США знизився. Його репресії щодо муніципалітетів, очолюваних демократами, включно з Лос-Анджелесом і Вашингтоном, призвели до судових позовів і протестів.

У п'ятницю в передмісті Чикаго Бродв'ю поліція ICE застосувала сльозогінний газ, нелетальні кулі та перцеві гранати для придушення протестів біля імміграційного центру утримання під вартою. Протести також відбулися біля інших центрів тримання під вартою по всій країні, зокрема в Портленді.

