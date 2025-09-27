"Разоренный войной город": Трамп отправляет войска в Портленд

Президент США заявил 27 сентября, что отдает распоряжение Пентагону направить войска в Портленд, штат Орегон, для защиты федеральных иммиграционных объектов от "внутренних террористов". И уполномочил их "полную силу в случае необходимости".

Мэр Портленда Кит Уилсон – демократ, который против отправки войск. Но Дональд Трамп уже заявил, что поручил министру обороны Питу Хегсету "предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и любых осажденных нами объектов иммиграционной и таможенной полиции от нападений со стороны "Антифа" и других внутренних террористов", пишет Reuters.

Мэр Портленда Кит Уилсон, отвечая на приказ Трампа, заявил: "Численность необходимых войск равна нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе. Президент не столкнется здесь с беззаконием или насилием, если только не собирается совершить их".

Уилсон и другие местные лидеры призвали жителей Портленда к спокойствию в связи с явным наплывом федеральных чиновников: "Возможно, это демонстрация силы, но это всего лишь шоу. Это просто грандиозное представление", — сказал он.

Сенатор США Рон Уайден, демократ из Орегона, сообщил, что Трамп "возможно, повторяет сценарий 2020 года и вторгается в Портленд с целью спровоцировать конфликт и насилие".

В 2020 году протесты вспыхнули в центре Портленда, анклава на Тихоокеанском Северо-Западе, известного своей либеральной популистской позицией, после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Протесты продолжались несколько месяцев, и некоторые общественные деятели того времени заявляли, что их скорее спровоцировало, чем подавило развертывание Трампом федеральных войск.

Губернатор Орегона Тина Котек, демократ, сообщила, что ее офис запросил у Белого дома дополнительную информацию.

Власти Портленда сообщают, что войска вводить не нужно

"В Портленде нет угрозы национальной безопасности. Наши сообщества в безопасности и спокойствии", — заявила она.

Трамп вводит войска в американские города – что это значит

Неясно, означает ли предупреждение Трампа о том, что американские войска могут применять "полную силу" на улицах Портленда, что он каким-то образом разрешает применение летальной силы, и если да, то при каких условиях. Американские войска имеют право применять силу в целях самообороны при развертывании сил внутри страны.

Федеральные агенты въезжают в Портленд

Пентагон не дал никаких разъяснений относительно того, собирается ли Трамп задействовать Национальную гвардию, действующие войска или, возможно, сочетание этих двух сил, как это было в Лос-Анджелесе в начале этого года.

"Мы готовы мобилизовать американских военнослужащих для поддержки операций Министерства внутренней безопасности в Портленде по указанию президента. Министерство будет предоставлять информацию и обновления по мере их поступления", — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

В крупных городах США усилилась напряженность из-за агрессивных мер Трампа по борьбе с иммиграцией после того, как в результате стрельбы в здании иммиграционной и таможенной полиции в Далласе погиб один задержанный и двое других получили серьезные ранения.

А 25 сентября Трамп заявил журналистам, что "безумцы" пытаются поджечь здания в Портленде. "Это профессиональные агитаторы и анархисты", — сказал он, не предоставив доказательств.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, объявляющий антифашистское движение внутренней "террористической организацией" в рамках подавления того, что он называет политическим насилием, спонсируемым левыми.

По данным правоохранительных органов США, в США не было ни одного террористического акта, связанного с движением "Антифа".

Трамп сделал борьбу с преступностью одним из главных приоритетов своей администрации, несмотря на то, что уровень насильственных преступлений во многих городах США снизился. Его репрессии в отношении муниципалитетов, возглавляемых демократами, включая Лос-Анджелес и Вашингтон, привели к судебным искам и протестам.

В пятницу в пригороде Чикаго Бродвью полиция ICE применила слезоточивый газ, нелетальные пули и перцовые гранаты для подавления протестов у иммиграционного центра содержания под стражей. Протесты также прошли у других центров содержания под стражей по всей стране, в том числе в Портленде.

