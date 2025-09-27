"Разоренный войной город": Трамп отправляет войска в Портленд
Президент США заявил 27 сентября, что отдает распоряжение Пентагону направить войска в Портленд, штат Орегон, для защиты федеральных иммиграционных объектов от "внутренних террористов". И уполномочил их "полную силу в случае необходимости".
Мэр Портленда Кит Уилсон – демократ, который против отправки войск. Но Дональд Трамп уже заявил, что поручил министру обороны Питу Хегсету "предоставить все необходимые войска для защиты опустошенного войной Портленда и любых осажденных нами объектов иммиграционной и таможенной полиции от нападений со стороны "Антифа" и других внутренних террористов", пишет Reuters.
Мэр Портленда Кит Уилсон, отвечая на приказ Трампа, заявил: "Численность необходимых войск равна нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе. Президент не столкнется здесь с беззаконием или насилием, если только не собирается совершить их".
Уилсон и другие местные лидеры призвали жителей Портленда к спокойствию в связи с явным наплывом федеральных чиновников: "Возможно, это демонстрация силы, но это всего лишь шоу. Это просто грандиозное представление", — сказал он.
Сенатор США Рон Уайден, демократ из Орегона, сообщил, что Трамп "возможно, повторяет сценарий 2020 года и вторгается в Портленд с целью спровоцировать конфликт и насилие".
В 2020 году протесты вспыхнули в центре Портленда, анклава на Тихоокеанском Северо-Западе, известного своей либеральной популистской позицией, после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Протесты продолжались несколько месяцев, и некоторые общественные деятели того времени заявляли, что их скорее спровоцировало, чем подавило развертывание Трампом федеральных войск.
Губернатор Орегона Тина Котек, демократ, сообщила, что ее офис запросил у Белого дома дополнительную информацию.
"В Портленде нет угрозы национальной безопасности. Наши сообщества в безопасности и спокойствии", — заявила она.
Трамп вводит войска в американские города – что это значит
Неясно, означает ли предупреждение Трампа о том, что американские войска могут применять "полную силу" на улицах Портленда, что он каким-то образом разрешает применение летальной силы, и если да, то при каких условиях. Американские войска имеют право применять силу в целях самообороны при развертывании сил внутри страны.
Пентагон не дал никаких разъяснений относительно того, собирается ли Трамп задействовать Национальную гвардию, действующие войска или, возможно, сочетание этих двух сил, как это было в Лос-Анджелесе в начале этого года.
"Мы готовы мобилизовать американских военнослужащих для поддержки операций Министерства внутренней безопасности в Портленде по указанию президента. Министерство будет предоставлять информацию и обновления по мере их поступления", — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.
В крупных городах США усилилась напряженность из-за агрессивных мер Трампа по борьбе с иммиграцией после того, как в результате стрельбы в здании иммиграционной и таможенной полиции в Далласе погиб один задержанный и двое других получили серьезные ранения.
А 25 сентября Трамп заявил журналистам, что "безумцы" пытаются поджечь здания в Портленде. "Это профессиональные агитаторы и анархисты", — сказал он, не предоставив доказательств.
На прошлой неделе Трамп подписал указ, объявляющий антифашистское движение внутренней "террористической организацией" в рамках подавления того, что он называет политическим насилием, спонсируемым левыми.
По данным правоохранительных органов США, в США не было ни одного террористического акта, связанного с движением "Антифа".
Трамп сделал борьбу с преступностью одним из главных приоритетов своей администрации, несмотря на то, что уровень насильственных преступлений во многих городах США снизился. Его репрессии в отношении муниципалитетов, возглавляемых демократами, включая Лос-Анджелес и Вашингтон, привели к судебным искам и протестам.
В пятницу в пригороде Чикаго Бродвью полиция ICE применила слезоточивый газ, нелетальные пули и перцовые гранаты для подавления протестов у иммиграционного центра содержания под стражей. Протесты также прошли у других центров содержания под стражей по всей стране, в том числе в Портленде.
