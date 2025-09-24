Трамп убрал с "аллеи славы" Белого дома портрет Байдена: что повесили взамен
Фото 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена убрали с так называемой "аллеи славы" в Белом Доме, где размещают портреты всех предыдущих американских лидеров.
Вместо изображения Байдена в рамку вставили фото устройства для автоподписи документов, видно из публикации обнародованной пресс-службой Белого дома.
Теперь с обеих сторон устройства для автоподписи документов висят портреты действующего президента США Дональда Трампа.
Кстати следующее фото, которое также обнародовали в Белом доме — это то, как Трамп пристально всматривается в фотографию, где раньше был портрет Байдена.
"Новинка в Белом доме", — подписано фото с Трампом.
Почему Трамп заменил фото Байдена на изображение устройства с автоподписью документов
В июне 2025 года Дональд Трамп подписал указ, которым поручил провести расследование относительно законности действий своего предшественника Байдена и его администрации.
В частности, Трамп требовал изучить политические документы с автоподписью Байдена и узнать, кто позволил предыдущей администрации настолько часто использовать автоподпись. Также Трамп требовал обосновать целесообразность определенных политических решений своего предшественника.
В указе указано, что Байден за время своего президентства подписал более 1200 президентских документов, назначил 235 судей и выдал значительное количество помилований и замен приговоров, в частности перед Рождеством 2024 года в отношении 37 человек, приговоренных к смертной казни.
Напомним, в конце мая Трамп призвал людей не сочувствовать Байдену из-за рака, который у него диагностировали.
Фокус также писал о том, что Трамп оказался сторонником теории, согласно которой Джо Байден умер в 2020 году, и с тех пор его заменили на "клона".