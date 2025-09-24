Трамп убрал с "аллеи славы" Белого дома портрет Байдена: что повесили взамен

Фото 46-го президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена убрали с так называемой "аллеи славы" в Белом Доме, где размещают портреты всех предыдущих американских лидеров.

Вместо изображения Байдена в рамку вставили фото устройства для автоподписи документов, видно из публикации обнародованной пресс-службой Белого дома.

Фото Байдена в Белом доме заменили на устройство для автоподписи документов Фото: Білий дім

Теперь с обеих сторон устройства для автоподписи документов висят портреты действующего президента США Дональда Трампа.

Кстати следующее фото, которое также обнародовали в Белом доме — это то, как Трамп пристально всматривается в фотографию, где раньше был портрет Байдена.

"Новинка в Белом доме", — подписано фото с Трампом.

Трамп смотрит на фотографию, где раньше был портрет Байдена Фото: Білий дім

Почему Трамп заменил фото Байдена на изображение устройства с автоподписью документов

В июне 2025 года Дональд Трамп подписал указ, которым поручил провести расследование относительно законности действий своего предшественника Байдена и его администрации.

В частности, Трамп требовал изучить политические документы с автоподписью Байдена и узнать, кто позволил предыдущей администрации настолько часто использовать автоподпись. Также Трамп требовал обосновать целесообразность определенных политических решений своего предшественника.

В указе указано, что Байден за время своего президентства подписал более 1200 президентских документов, назначил 235 судей и выдал значительное количество помилований и замен приговоров, в частности перед Рождеством 2024 года в отношении 37 человек, приговоренных к смертной казни.

Напомним, в конце мая Трамп призвал людей не сочувствовать Байдену из-за рака, который у него диагностировали.

