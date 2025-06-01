Умер в 2020-м и был заменен клоном: Трамп поделился странной теорией о Байдене

78-летний президент США Дональд Трамп оказался сторонником теории, согласно которой его предшественник Джо Байден умер в 2020 году и с тех пор был заменен "клоном".

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Странная запись появилась на странице главы Белого дома в Truth Social, а внимание на нее обратил таблоид Daily Mail.

"Нет никакого #ДжоБайдена — казненного в 2020 году. Клоны #Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа — вот что вы видите. #Демократы не видят разницы", – гласил твит некоего пользователя под ником llijh, которым поделился Трамп.

Фото: Скриншот

Политик не добавлял никаких комментариев к посту, оставив подписчикам гадать, что же он имел в виду. Комментарии не заставили себя ждать, а мнения пользователей разделились.

"Мы все знали, что что-то было совершенно не так. Хотя Трамп неоднократно заявлял, что Джо Байден был застрелен", "Ух ты! Президент Трамп только что репостнул этот пост", "Не могу поверить, что президент Трамп только что репостнул это", "Спасибо, вы знаете, как долго я это говорю? Трамп все еще был нашим президентом в свой первый срок, и я знал, что Джо Байдена не было во время его президентской гонки. Они поставили Байдена… актера (голубые глаза и карие глаза)", "Как и все MAGA, вы все увлекаетесь теориями заговора. Вы тоже думаете, что Земля плоская? Просто интересно", – пишут под публикацией.

Мнения комментаторов на репост разделились Фото: Скриншот

Трампа ранее уже замечали в приверженности теориям заговора. Он говорил, что отец Теда Круза, сенатора от штата Техас, был причастен к убийству Джона Кеннеди, отказывался полностью дистанцироваться от активистов QAnon, верящих в мировое правительство, похищающее детей, и считающих Трампа спасителем мира, а также постоянно говорил о массовом мошенничестве на выборах 2020 года, не представив убедительных доказательств.

47-й президент США был самым известным пропагандистом так называемого заговора "родителей", утверждая, что президент Барак Обама не родился в Соединенных Штатах. В течение многих лет Трамп требовал свидетельство о рождении Обамы и продолжал утверждать, что оно было поддельным, даже после того, как тот опубликовал официальный развернутый документ. Только в 2016 году под растущим политическим давлением Трамп наконец признал, что Обама родился в США. При этом он не стал извиняться и не возместил ущерб, нанесенный ложными утверждениями.

Что касается Байдена, то по поводу его Трамп часто и резко высказывался. Когда стало известно, что у предшественника агрессивная форма рака простаты с метастазами на кости, глава государства заявил, что тот "должен был быть более прозрачным с общественностью", а также обвинил его жену в том, что она допустила развитие болезни.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп призвал не жалеть тяжелобольного Байдена.