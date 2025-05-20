Белый дом обвиняет Джилл Байден в жестоком обращении с мужем

Лео Террелл, бывший корреспондент Fox News, а ныне юрист Министерства юстиции администрации Трампа, считает, что бывшей первой леди должно быть предъявлено уголовное обвинение в "жестоком обращении с пожилыми людьми".

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Об этом пишет The Daily Beast.

46-й президент США Джо Байден объявил, что болеет раком простаты. Новость появилась 18 мая и в Белом доме немедленно отреагировали, заявив, что 82-летний мужчина был болен в течение некоторого времени, и что его истинное состояние скрывалось его близким окружением, включая его жену Джилл Байден.

Эта идея получила поддержку после того, как высказались несколько врачей, один из которых заявил, что пожилой политик мог страдать этой болезнью уже около десяти лет.

Лео Террелл, старший советник помощника генерального прокурора по гражданским правам, с тех пор предположил, что Джилл Байден может быть обвинена за ее участие в этом так называемом сокрытии информации.

Джилл Байден и Джо Байден Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

Бывший корреспондент Fox News поделился постом с другого аккаунта, в котором утверждалось, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем президента Байдена. "Но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента. Зло", — было сказано в посте.

"Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовные обвинения?" — написал Террелл. В комментариях даже заявили, что бывшую первую леди надо обвинить в государственной измене.

Сам Дональд Трамп сначала пожелал своему политическому противнику всего наилучшего и скорого выздоровления, однако к понедельнику он изменил тон. Общаясь с прессой в Белом доме, Трамп предположил, что полные факты о состоянии здоровья Байдена были намеренно скрыты.

"Я думаю, люди должны попытаться выяснить, что произошло, потому что я вам скажу, я не знаю, связано ли это как-то с больницей. Уолтер Рид действительно хорош. Они одни из лучших врачей, которых я когда-либо видел. Я даже не знаю, были ли они вовлечены. Но в каждом случае был задействован врач. Возможно, это был один и тот же врач. И кто-то не говорит фактов. Это большая, это большая проблема", - сообщил Трамп в Овальном кабинете.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс направил Байдену бойкое примирительное послание, прежде чем посеять сомнения.

"Послушайте, я имею в виду, что в первую очередь мы, конечно, желаем бывшему президенту всего наилучшего в плане здоровья. Но нам действительно нужно быть честными относительно того, был ли способен бывший президент выполнять эту работу", — сказал Вэнс на борту Air Force Two после визита в Ватикан в понедельник.

Напомним, старший сын президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший тоже предположил, что жена экс-президента Джо Байдена намеренно закрывала глаза на болезнь мужа. По его мнению, она должна была бы распознать рак, поскольку "доктор".

Сам Джо Байден появлялся на публике в мае 2025 года. Экс-президент США раскритиковал Трампа из-за его действий в отношении Путина.