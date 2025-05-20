Білий дім звинувачує Джилл Байден у жорстокому поводженні з чоловіком

Лео Террелл, колишній кореспондент Fox News, а нині юрист Міністерства юстиції адміністрації Трампа, вважає, що колишній першій леді має бути пред'явлено кримінальне обвинувачення в "жорстокому поводженні з літніми людьми".

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Про це пише The Daily Beast.

46-й президент США Джо Байден оголосив, що хворіє на рак простати. Новина з'явилася 18 травня і в Білому домі негайно відреагували, заявивши, що 82-річний чоловік був хворий протягом певного часу, і що його істинний стан приховувало його близьке оточення, включно з його дружиною Джилл Байден.

Ця ідея здобула підтримку після того, як висловилися кілька лікарів, один із яких заявив, що літній політик міг страждати на цю хворобу вже близько десяти років.

Лео Террелл, старший радник помічника генерального прокурора з цивільних прав, відтоді припустив, що Джилл Байден може бути звинувачена за її участь у цьому так званому приховуванні інформації.

Джилл Байден і Джо Байден Фото: Twitter/Dr. Jill Biden

Колишній кореспондент Fox News поділився постом з іншого акаунта, в якому стверджувалося, що Джилл Байден знала про проблеми зі здоров'ям президента Байдена. "Але все одно хотіла, щоб він балотувався на пост президента. Зло", — було сказано в пості.

"Жорстоке поводження з літніми людьми! Кримінальні звинувачення?" — написав Террелл. У коментарях навіть заявили, що колишню першу леді треба звинуватити в державній зраді.

Сам Дональд Трамп спочатку побажав своєму політичному супротивникові всього найкращого та швидкого одужання, однак до понеділка він змінив тон. Спілкуючись із пресою в Білому домі, Трамп припустив, що повні факти про стан здоров'я Байдена були навмисно приховані.

"Я думаю, люди повинні спробувати з'ясувати, що сталося, тому що я вам скажу, я не знаю, чи пов'язано це якось із лікарнею. Волтер Рід справді хороший. Вони одні з найкращих лікарів, яких я коли-небудь бачив. Я навіть не знаю, чи були вони залучені. Але в кожному випадку був задіяний лікар. Можливо, це був один і той самий лікар. І хтось не говорить фактів. Це велика, це велика проблема", — повідомив Трамп в Овальному кабінеті.

Віцепрезидент Дж. Д. Венс надіслав Байдену жваве примирливе послання, перш ніж посіяти сумніви.

"Послухайте, я маю на увазі, що насамперед ми, звісно, бажаємо колишньому президенту всього найкращого в плані здоров'я. Але нам справді потрібно бути чесними щодо того, чи був здатний колишній президент виконувати цю роботу", — сказав Венс на борту Air Force Two після візиту до Ватикану в понеділок.

Нагадаємо, старший син президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп-молодший теж припустив, що дружина експрезидента Джо Байдена навмисно закривала очі на хворобу чоловіка. На його думку, вона мала б розпізнати рак, оскільки "лікарка".

Сам Джо Байден з'являвся на публіці в травні 2025 року. Експрезидент США розкритикував Трампа через його дії щодо Путіна.