Помер у 2020-му і був замінений клоном: Трамп поділився дивною теорією про Байдена

78-річний президент США Дональд Трамп виявився прихильником теорії, згідно з якою його попередник Джо Байден помер 2020 року, і відтоді його замінили на "клона".

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Дивний запис з'явився на сторінці глави Білого дому в Truth Social, а увагу на нього звернув таблоїд Daily Mail.

"Немає ніякого #ДжоБайдена — страченого у 2020 році. Клони #Байдена, двійники і роботизовані бездушні безмозкі істоти — ось що ви бачите. #Демократи не бачать різниці", — свідчив твіт якогось користувача під ніком llijh, яким поділився Трамп.

Фото: Скриншот

Політик не додавав жодних коментарів до посту, залишивши підписникам гадати, що ж він мав на увазі. Коментарі не змусили себе чекати, а думки користувачів розділилися.

"Ми всі знали, що щось було зовсім не так. Хоча Трамп неодноразово заявляв, що Джо Байдена було застрелено", "Ого! Президент Трамп щойно репостив цей пост", "Не можу повірити, що президент Трамп щойно репостив це", "Спасибі, ви знаєте, як довго я це кажу? Трамп усе ще був нашим президентом у свій перший термін, і я знав, що Джо Байдена не було під час його президентських перегонів. Вони поставили Байдена... актора (блакитні очі і карі очі)", "Як і всі MAGA, ви всі захоплюєтеся теоріями змови. Ви теж думаєте, що Земля пласка? Просто цікаво", — пишуть під публікацією.

Думки коментаторів на репост розділилися Фото: Скриншот

Трампа раніше вже помічали в прихильності до теорій змови. Він говорив, що батько Теда Круза, сенатора від штату Техас, був причетний до вбивства Джона Кеннеді, відмовлявся повністю дистанціюватися від активістів QAnon, які вірять у світовий уряд, що викрадає дітей, і вважають Трампа рятівником світу, а також постійно говорив про масове шахрайство на виборах 2020 року, не надавши переконливих доказів.

47-й президент США був найвідомішим пропагандистом так званої змови "батьків", стверджуючи, що президент Барак Обама не народився в Сполучених Штатах. Протягом багатьох років Трамп вимагав свідоцтво про народження Обами і продовжував стверджувати, що воно було підробленим, навіть після того, як той опублікував офіційний розгорнутий документ. Лише у 2016 році під зростаючим політичним тиском Трамп нарешті визнав, що Обама народився у США. При цьому він не став вибачатися і не відшкодував збитки, завдані неправдивими твердженнями.

Що стосується Байдена, то щодо нього Трамп часто і різко висловлювався. Коли стало відомо, що в попередника агресивна форма раку простати з метастазами на кістки, глава держави заявив, що той "мав бути прозорішим із громадськістю", а також звинуватив його дружину в тому, що вона допустила розвиток хвороби.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп закликав не шкодувати тяжкохворого Байдена.