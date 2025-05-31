"Не жалійте його, він лихий": Трамп закликав людей не співчувати Байдену через хворобу, — Forbes

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не шкода свого попередника, ексочільника Штатів Джо Байдена, у якого лікарі нещодавно виявили рак передміхурової залози. Трамп сказав, що Байден "завдав болю багатьом людям", і розкритикував його як "злісну" людину. При цьому раніше чинний президент висловлював співчуття Байдену.

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Про коментарі Трампа щодо Байдена та його захворювання розповіло видання Forbes.

Перебуваючи у п'ятницю, 30 березня, в Овальному кабінеті Білого дому, Дональд Трамп висловився щодо стану свого попередника, розкритикувавши його. Він звернувся до людей, закликаючи їх не висловлювати співчуття Байдену через важку хворо

"Якщо вам його жаль, то не шкодуйте його, бо він лихий", — сказав Трамп.

Продовжуючи розмову із журналістами, президент США зазначив, що Байден "завдав багато болю" багатьом людям", в тому числі "своєму політичному опоненту".

"Як він чинив зі своїм політичним опонентом і усіма людьми, яким він зашкодив — він, Байден, завдав болю багатьом людям", — додав Трамп.

При цьому Дональд Трамп не уточнив, чому саме вважає Джо Байдена "лихим" і якими діями його попередник "завдав болю багатьом людям".

Варто зазначити, що після поширення новин щодо хвороби Байдена Трамп висловив на своїй сторінці у мережі X співчуття попереднику. У своєму дописі Трамп побажав Байдену "швидкого та успішного одужання", висловивши при цьому "найщиріші та найтепліші побажання".

Скріншот | допис Трампа

У Джо Байдена діагностували рак: що відомо

Про те, що в експрезидента США Джо Байдена діагностували рак, стало відомо 18 травня. Видання The New York Times повідомило, що у політика виявили рак "в агресивній формі".

Наступного дня, 19 травня, Джо Байден вперше публічно прокоментував новини про свою хворобу. Він заявив, що "рак стосується кожного з нас", висловивши подяку людям, які йому поспівчували та побажали одужання.

21 травня, як повідомило видання Washington Free Beacon, колишній лікар Білого дому і конгресмен Ронні Джексон заявив, що Джо Байдену залишилося жити від 12 до 15 місяців, назвавши прогнози "невтішними".

Нагадаємо, 31 травня видання The Sun розповіло, в яку суму обійдеться переобладнання літака Трампа, який охрестили "небесним палацом".

Також 31 травня Трамп під час пресконференції у Білому домі пояснив, що його здивувало у діях президента Росії Володимира Путіна.