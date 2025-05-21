Байдену залишилося від 12 до 15 місяців, — колишній лікар Білого Дому

Конгресмен Ронні Джексон, який був лікарем Білого дому з 2013 до 2018 року висловив стурбованість через стан здоров’я колишнього президента США Джо Байдена. За його словами, прогноз для метастатичного раку простати у 46-го президента є невтішним — йому може залишатися приблизно півтора року життя.

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Про це пише Washington Free Beacon.

Джексон сказав, що розмовляв з багатьма урологами після того, як стало відомо про діагноз Байдена, і всі дійшли єдиної думки, що йому, можливо, залишилося жити від 12 до 18 місяців.

При цьому колишній лікар Білого дому висловив надію на успішне лікування і більш сприятливий результат, проте підкреслив, що це "вже дуже запущена хвороба".

Джексон зазначив, що регулярно обстежував і Барака Обаму, і Дональда Трампа на предмет раку простати. Водночас він припускає, що діагноз Джо Байдену могли поставити значно раніше, ніж про це було офіційно оголошено.

"Я думаю, що існує ймовірність того, що лікарі знали, що у Байдена був рак простати деякий час тому, і просто не сказали про це американському народу", — сказав він.

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, у Джо Байдена діагностували рак простати "в агресивній формі". Лікарі поставили такий діагноз після виявлення "невеликого вузлика" в організмі політика. Наступного дня Байден звернувся до людей та написав в соцмережі Х, що тримається та має сили.

Пізніше Лео Террелл, колишній кореспондент Fox News, а нині юрист Міністерства юстиції адміністрації Трампа, вважає, що колишній першій леді має бути пред'явлено кримінальне обвинувачення в "жорстокому поводженні з літніми людьми".