Байдену осталось от 12 до 15 месяцев, — бывший врач Белого Дома

Конгрессмен Ронни Джексон, который был врачом Белого дома с 2013 до 2018 года выразил обеспокоенность из-за состояния здоровья бывшего президента США Джо Байдена. По его словам, прогноз для метастатического рака простаты у 46-го президента является неутешительным — ему может оставаться примерно полтора года жизни.

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Об этом пишет Washington Free Beacon.

Джексон сказал, что разговаривал со многими урологами после того, как стало известно о диагнозе Байдена, и все пришли к единому мнению, что ему, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

При этом бывший врач Белого дома выразил надежду на успешное лечение и более благоприятный исход, однако подчеркнул, что это "уже очень запущенная болезнь".

Джексон отметил, что регулярно обследовал и Барака Обаму, и Дональда Трампа на предмет рака простаты. В то же время он предполагает, что диагноз Джо Байдену могли поставить значительно раньше, чем об этом было официально объявлено.

"Я думаю, что существует вероятность того, что врачи знали, что у Байдена был рак простаты некоторое время назад, и просто не сказали об этом американскому народу", — сказал он.

Напомним, в воскресенье, 18 мая, у Джо Байдена диагностировали рак простаты "в агрессивной форме". Врачи поставили такой диагноз после обнаружения "небольшого узелка" в организме политика. На следующий день Байден обратился к людям и написал в соцсети Х, что держится и имеет силы.

Позже Лео Террелл, бывший корреспондент Fox News, а ныне юрист Министерства юстиции администрации Трампа, считает, что бывшей первой леди должно быть предъявлено уголовное обвинение в "жестоком обращении с пожилыми людьми".