"Рак касается каждого из нас": Джо Байден впервые публично заговорил о своей болезни

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые обратился к людям, после того, как врачи диагностировали у него рак предстательной железы. Политик написал, что держится и имеет силы.

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Об этом экс-президент США Джо Байден написал в соцсети Х.

18 мая стало известно, что у предыдущего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена диагностировали рак простаты "в агрессивной форме". Врачи поставили такой диагноз после обнаружения "небольшого узелка" в организме политика.

Экс-президент поблагодарил за поддержку, которую писали люди. Он впервые публично высказался о своем недуге. В соцсетях под постом о болезни Джо Байден опубликовал фото со своей женой Джилл Байден.

"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку — они дают нам силы", — написал Джо Байден.

Поддержку Байдену выразил и нынешний президент США Дональд Трамп. Он отметил, что новость о болезни Байдена расстроила его семью. Трамп пожелал ему скорейшего выздоровления, а его семье передал самые искренние пожелания здоровья.

Считается, что Джо Байден покинул пост, будучи старейшим президентом США. В NYT отмечают, что во время президентства Байдена преследовали опасения относительно состояния здоровья и возраста, что и привело к тому, что он в конце концов отказался от дальнейших избирательных гонок.

Напомним, старший сын президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший предположил, что жена экс-президента Джо Байдена намеренно закрывала глаза на болезнь мужа. По его мнению, она должна была бы распознать рак, поскольку "докторша". Трампу-младшему ответила система искусственного интеллекта Grok, которая опровергла подозрения.

Фокус также писал, что после потери должности Джо Байден впервые появился перед публикой весной 2025 года: медиа сообщили, какое неполитическое мероприятие он посетил. В мае экс-президент США раскритиковал Трампа из-за его действий в отношении Путина.