"Рак стосується кожного з нас": Джо Байден вперше публічно заговорив про свою хворобу

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше звернувся до людей, після того, як лікарі діагностували в нього рак передміхурової залози. Політик написав, що тримається та має сили.

Related video

Про це експрезидент США Джо Байден написав в соцмережі Х.

18 травня стало відомо, що у попереднього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена діагностували рак простати "в агресивній формі". Лікарі поставили такий діагноз після виявлення "невеликого вузлика" в організмі політика.

Експрезидент подякував за підтримку, яку писали люди. Він вперше публічно висловився про свою недугу. У соцмережах під постом про хворобу Джо Байден опублікував фото зі своєю дружиною Джилл Байден.

"Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме в найважчі моменти життя. Дякую вам за вашу любов та підтримку – вони дають нам сили", – написав Джо Байден.

Підтримку Байдену висловив і нинішній президент США Дональд Трамп. Він зазначив, що новина про хворобу Байдена засмутила його родину. Трамп побажав йому швидкого одужання, а його родині передав найщиріші побажання здоров'я.

Вважається, що Джо Байден залишив посаду, бувши найстаршим президентом США. У NYT зазначають, що під час президентства Байдена переслідували побоювання щодо стану здоров'я та віку, що й спричинило те, що він зрештою відмовився під подальших виборчих перегонів.

Нагадаємо, старший син президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп-молодший припустив, що дружина експрезидента Джо Байдена навмисно закривала очі на хворобу чоловіка. На його думку, вона мала б розпізнати рак, оскільки "докторка". Трампу-молодшому відповіла система штучного інтелекту Grok, яка спростувала підозри.

Фокус також писав, що після втрати посади Джо Байден вперше з'явився перед публікою весною 2025 року: медіа повідомили, який неполітичний захід він відвідав. У травні експрезидент США розкритикував Трампа через його дії щодо Путіна.