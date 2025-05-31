"Раптом ракети було випущено": Трамп пояснив, що його здивувало в діях Путіна

Президента США Дональда Трампа дуже здивували запуски російських ракет по Києву та інших українських містах, які здійснювали ЗС РФ під час переговорів щодо миру.

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Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі.

"Я побачив речі, які мене дуже здивували: ракети, що запускаються по таких містах, як Київ, під час переговорів, які, на мою думку, були вже дуже близькі до завершення. Ми збиралися розв'язати проблему, і раптом ракети було випущено по кількох містах, і люди загинули. Я побачив речі, які мене дійсно здивували", — сказав Трамп.

Він підкреслив, що не любить бути здивованим.

"Тому я дуже розчарований у цьому сенсі", — наголосив Трамп.

Водночас президент США вкотре повторив, що російська агресія проти України "це не його війна" та що її взагалі не трапилося б, якби він був президентом на той момент.

Трамп також знову поскаржився, що йому доводиться мати справу з "дуже впертим" президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Трамп дав пораду Макрону після ляпаса від дружини в літаку.

Фокус також писав про те, що Трамп готовий пообіцяти Путіну, що не буде розширювати НАТО на схід.