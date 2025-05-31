"Вдруг ракеты были выпущены": Трамп объяснил, что его удивило в действиях Путина

Президента США Дональда Трампа очень удивили запуски российских ракет по Киеву и другим украинским городам, которые осуществляли ВС РФ во время переговоров по миру.

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Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"Я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, запускаемые по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, по моему мнению, были уже очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, и вдруг ракеты были выпущены по нескольким городам, и люди погибли. Я увидел вещи, которые меня действительно удивили", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что не любит быть удивленным.

"Поэтому я очень разочарован в этом смысле", — подчеркнул Трамп.

В то же время президент США в очередной раз повторил, что российская агрессия против Украины "это не его война" и что ее вообще не случилось бы, если бы он был президентом на тот момент.

Трамп также снова пожаловался, что ему приходится иметь дело с "очень упрямым" президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Трамп дал совет Макрону после пощечины от жены в самолете.

Фокус также писал о том, что Трамп готов пообещать Путину, что не будет расширять НАТО на восток.