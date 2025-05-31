Стало відомо, у яку суму обійдеться переобладнання катарського літака Трампа на "борт № 1"

Складне завдання з переробки розкішного "небесного палацу" Boeing 747-8 на новий Air Force One для американського президента Дональда Трампа коштуватиме кілька мільярдів доларів.

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Про це, як пише The Sun, попереджає президент авіакомпанії Emirates Тім Кларк.

Президент Трамп прийняв у подарунок від катарської королівської сім'ї 13-річний мегалітак. Він планує зробити його частиною свого парку Air Force One разом із двома іншими реактивними літаками Boeing 747-200.

Однак для того, щоб літак став повноправним членом авіаційного парку президента, над апаратом доведеться провести серйозну і дорогу роботу, оснастивши необхідними технологіями зв'язку та безпеки.

Президент Emirates заявив в інтерв'ю Piers Morgan Uncensored, що амбітні плани президента Трампа можуть обійтися, для початку, в "пару мільярдів доларів".

За його словами, "звичайна" модернізація 777-их виявилася надзвичайно складним завданням для авіаційної галузі, а перед урядом США стоїть ще більш трудомістка і набагато дорожча операція, щоб підготувати подарований літак до президентських поїздок.

При цьому, він висловив сумнів, що Трамп зможе повністю "адаптувати" подарунок від Катару.

Зі свого боку фахівець з авіації Джефф Вайз вважає, що "інтеграція" Air Force One займе роки й потребуватиме вливання мільярдів доларів, щоб зробити літак життєздатним.

Літаки Air Force One Трампа, що використовуються нині, оснащені десятками спеціалізованих систем безпеки. До них відносяться броньоване скло та обшивка, бортові освітлювальні ракети для збивання з пантелику ворожих ракет, дзеркальні кульові захисні системи й навіть система електричних перешкод. Ще одним унікальним, але необхідним елементом є електромагнітний екран від ядерних вибухів, оскільки глава Білого дому дійсно може запустити ядерну бомбу з цього літака.

Наразі катарський літак із розкішним інтер'єром позбавлений цих заходів безпеки.

Нагадаємо, за оцінками експертів, без урахування додаткового обладнання вартість цього повітряного судна становить близько 400 мільйонів доларів.

Boeing 747-8, перетворений на двоповерховий палац, що літає, з пишно оздобленими люксами, вітальнями, їдальнями, зонами відпочинку і ванними кімнатами, вміщує 90 гостей і 14 членів екіпажу.