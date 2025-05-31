Стало известно, в какую сумму обойдется переоборудование катарского самолета Трампа в "борт № 1"

Сложнейшая задача по переделке роскошного "небесного дворца" Boeing 747-8 в новый Air Force One для американского президента Дональда Трампа будет стоить несколько миллиардов долларов.

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Об этом, как пишет The Sun, предупреждает президент авиакомпании Emirates Тим Кларк.

Президент Трамп принял в подарок от катарской королевской семьи 13-летний мегасамолет. Он планирует сделать его частью своего парка Air Force One вместе с двумя другими реактивными самолетами Boeing 747-200.

Однако для того, чтобы самолет стал полноправным членом авиационного парка президента, над аппаратом придется провести серьезную и дорогостоящую работу, оснастить необходимыми технологиями связи и безопасности.

Президент Emirates заявил в интервью Piers Morgan Uncensored, что амбициозные планы президента Трампа могут обойтись, для начала, в "пару миллиардов долларов".

По его словам, "обычная" модернизация 777-ых оказалась чрезвычайно сложной задачей для авиационной отрасли, а перед правительством США предстоит еще более трудоемкая и гораздо более дорогостоящая операция, чтобы подготовить подаренный самолет к президентским поездкам.

При этом, он выразил сомнение, что Трамп сможет полностью "адаптировать" подарок от Катара.

В свою очередь специалист по авиации Джефф Уайз считает, что "интеграция" Air Force One займет годы и потребует вливания миллиардов долларов, чтобы сделать самолет жизнеспособным.

Используемые в настоящее время самолеты Air Force One Трампа оснащены десятками специализированных систем безопасности. К ним относятся бронированные стекла и обшивка, бортовые осветительные ракеты для сбивания с толку вражеских ракет, зеркальные шаровые защитные системы и даже система электрических помех. Еще одним уникальным, но необходимым элементом является электромагнитный экран от ядерных взрывов, поскольку глава Белого дома действительно может запустить ядерную бомбу с этого самолета.

В настоящее время катарский самолет с роскошным интерьером лишен данных мер безопасности.

Напомним, по оценкам экспертов, без учета дополнительного оборудования стоимость данного воздушного судна составляет около 400 миллионов долларов.

Boeing 747-8, превращенный в двухэтажный летающий дворец с богато украшенными люксами, гостиными, столовыми, зонами отдыха и ванными комнатами, вмещает 90 гостей и 14 членов экипажа.