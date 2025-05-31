Стало известно, в какую сумму обойдется переоборудование катарского самолета Трампа в "борт № 1"
Сложнейшая задача по переделке роскошного "небесного дворца" Boeing 747-8 в новый Air Force One для американского президента Дональда Трампа будет стоить несколько миллиардов долларов.
Об этом, как пишет The Sun, предупреждает президент авиакомпании Emirates Тим Кларк.
Президент Трамп принял в подарок от катарской королевской семьи 13-летний мегасамолет. Он планирует сделать его частью своего парка Air Force One вместе с двумя другими реактивными самолетами Boeing 747-200.
Однако для того, чтобы самолет стал полноправным членом авиационного парка президента, над аппаратом придется провести серьезную и дорогостоящую работу, оснастить необходимыми технологиями связи и безопасности.
Президент Emirates заявил в интервью Piers Morgan Uncensored, что амбициозные планы президента Трампа могут обойтись, для начала, в "пару миллиардов долларов".
По его словам, "обычная" модернизация 777-ых оказалась чрезвычайно сложной задачей для авиационной отрасли, а перед правительством США предстоит еще более трудоемкая и гораздо более дорогостоящая операция, чтобы подготовить подаренный самолет к президентским поездкам.
При этом, он выразил сомнение, что Трамп сможет полностью "адаптировать" подарок от Катара.
В свою очередь специалист по авиации Джефф Уайз считает, что "интеграция" Air Force One займет годы и потребует вливания миллиардов долларов, чтобы сделать самолет жизнеспособным.
Используемые в настоящее время самолеты Air Force One Трампа оснащены десятками специализированных систем безопасности. К ним относятся бронированные стекла и обшивка, бортовые осветительные ракеты для сбивания с толку вражеских ракет, зеркальные шаровые защитные системы и даже система электрических помех. Еще одним уникальным, но необходимым элементом является электромагнитный экран от ядерных взрывов, поскольку глава Белого дома действительно может запустить ядерную бомбу с этого самолета.
В настоящее время катарский самолет с роскошным интерьером лишен данных мер безопасности.
Напомним, по оценкам экспертов, без учета дополнительного оборудования стоимость данного воздушного судна составляет около 400 миллионов долларов.
Boeing 747-8, превращенный в двухэтажный летающий дворец с богато украшенными люксами, гостиными, столовыми, зонами отдыха и ванными комнатами, вмещает 90 гостей и 14 членов экипажа.