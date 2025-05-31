"Не жалейте его, он плохой": Трамп призвал людей не сочувствовать Байдену из-за болезни, — Forbes

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не жаль своего предшественника, экс-главу Штатов Джо Байдена, у которого врачи недавно обнаружили рак предстательной железы. Трамп сказал, что Байден "причинил боль многим людям", и раскритиковал его как "злобного" человека. При этом ранее действующий президент выражал соболезнования Байдену.

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О комментариях Трампа относительно Байдена и его заболевания рассказало издание Forbes.

Находясь в пятницу, 30 марта, в Овальном кабинете Белого дома, Дональд Трамп высказался относительно состояния своего предшественника, раскритиковав его. Он обратился к людям, призывая их не выражать сочувствие Байдену из-за тяжелой болезни

"Если вам его жаль, то не жалейте его, потому что он плохой", — сказал Трамп.

Продолжая разговор с журналистами, президент США отметил, что Байден "причинил много боли" многим людям", в том числе "своему политическому оппоненту".

"Как он поступал со своим политическим оппонентом и всеми людьми, которым он навредил — он, Байден, причинил боль многим людям", — добавил Трамп.

При этом Дональд Трамп не уточнил, почему именно считает Джо Байдена "плохим" и какими действиями его предшественник "причинил боль многим людям".

Стоит отметить, что после распространения новостей о болезни Байдена Трамп выразил на своей странице в сети X соболезнования предшественнику. В своей заметке Трамп пожелал Байдену "быстрого и успешного выздоровления", выразив при этом "самые искренние и теплые пожелания".

Скриншот | сообщение Трампа

У Джо Байдена диагностировали рак: что известно

О том, что у экс-президента США Джо Байдена диагностировали рак, стало известно 18 мая. Издание The New York Times сообщило, что у политика обнаружили рак "в агрессивной форме".

На следующий день, 19 мая, Джо Байден впервые публично прокомментировал новости о своей болезни. Он заявил, что "рак касается каждого из нас", выразив благодарность людям, которые ему посочувствовали и пожелали выздоровления.

21 мая, как сообщило издание Washington Free Beacon, бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Джо Байдену осталось жить от 12 до 15 месяцев, назвав прогнозы "неутешительными".

Напомним, 31 мая издание The Sun рассказало, в какую сумму обойдется переоборудование самолета Трампа, который окрестили "небесным дворцом".

Также 31 мая Трамп во время пресс-конференции в Белом доме объяснил, что его удивило в действиях президента России Владимира Путина.