Трамп поручил расследовать, кто исполнял обязанности президента во время каденции Байдена

Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ, которым поручил провести расследование относительно законности действий своего предшественника Байдена и его администрации.

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В частности, Трамп требует изучить политические документы с автоподписью Байдена. Действующий президент США хочет расследовать, кто позволил предыдущей администрации настолько часто использовать автоподпись и просит обосновать целесообразность определенных политических решений своего предшественника, сообщает Белый дом.

"Американцы заслуживают ответа: действительно ли президент Байден сам подписывал документы, которые имеют силу закона, а если нет — то кто именно и при каких обстоятельствах?" — говорится в документе.

По мнению Трампа, администрация Байдена в течение последних лет его президентства активно использовала автоподпись, которая воспроизводит подпись президента на официальных документах. Это вызывает "серьезные вопросы относительно легитимности принятых решений".

В указе указано, что Байден за время своего президентства подписал более 1200 президентских документов, назначил 235 судей и выдал значительное количество помилований и замен приговоров, в частности перед Рождеством 2024 года в отношении 37 человек, приговоренных к смертной казни.

Кроме того, Трамп указывает на признаки "ухудшения когнитивного состояния" экс-президента, которые, по его версии, пытались скрыть советники, ограничивая публичные выступления Байдена.

"Нужно выяснить, кто использовал эту автоподпись. Потому что кем бы ни был этот человек, он были как президент Соединенных Штатов... И мы выясним, знал ли он, что, черт возьми, делает..." — подытожил Дональд Трамп.

Ранее на странице Трампа в соцсети появилось сообщение с теорией, согласно которой Джо Байден был казнен в 2020 году, и с тех пор его заменили на "клона".

Напомним, 18 мая стало известно, что у Джо Байдена диагностировали рак простаты "в агрессивной форме".

После распространения новостей о болезни Байдена Трамп выразил на своей странице в сети X соболезнования предшественнику, а позже призвал людей не сочувствовать Байдену из-за болезни, потому что он "плохой".