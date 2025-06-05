Трамп доручив розслідувати, хто виконував обов'язки президента під час каденції Байдена

Сьогодні президент Дональд Трамп підписав указ, яким доручив провести розслідування щодо законності дій свого попередника Байдена та його адміністрації.

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Зокрема, Трамп вимагає вивчити політичні документи з автопідписом Байдена. Чинний президент США хоче розслідувати, хто дозволив попередній адміністрації настільки часто використовувати автопідпис та просить обґрунтувати доцільність певних політичних рішень свого попередника, повідомляє Білий дім.

"Американці заслуговують на відповіді: чи дійсно президент Байден сам підписував документи, які мають силу закону, а якщо ні – то хто саме й за яких обставин?" – ідеться в документі.

На думку Трампа, адміністрація Байдена протягом останніх років його президентства активно використовувала автопідпис, який відтворює підпис президента на офіційних документах. Це викликає "серйозні питання щодо легітимності ухвалених рішень".

В указі вказано, що Байден за час свого президентства підписав понад 1200 президентських документів, призначив 235 суддів та видав значну кількість помилувань і замін вироків, зокрема перед Різдвом 2024 року щодо 37 осіб, засуджених до смертної кари.

Окрім того, Трамп вказує на ознаки "погіршення когнітивного стану" експрезидента, які, за його версією, намагалися приховати радники, обмежуючи публічні виступи Байдена.

"Потрібно з'ясувати, хто використовував цей автопідпис. Бо ким би не була ця людина, вона були як президент Сполучених Штатів… І ми з'ясуємо, чи знав він, що, чорт забирай, робить…" — підсумував Дональд Трамп.

Раніше на сторінці Трампа в соцмережі з'явився допис з теорією, згідно з якою Джо Байдена було страчено у 2020 році, і відтоді його замінили на "клона".

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що в Джо Байдена діагностували рак простати "в агресивній формі".

Після поширення новин щодо хвороби Байдена Трамп висловив на своїй сторінці у мережі X співчуття попереднику, а пізніше закликав людей не співчувати Байдену через хворобу, бо він "лихий".