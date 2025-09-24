Трамп прибрав з "алеї слави" Білого дому портрет Байдена: що повісили натомість

Фото 46-го президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена прибрали з так званої "алеї слави" у Білому Домі, де розміщують портрети усіх попередніх американських лідерів.

Related video

Замість зображення Байдена в рамку вставили фото пристрою для автопідпису документів, видно з публікації оприлюдненої пресслужбою Білого дому.

Фото Байдена у Білому домі замінили на пристрій для автопідпису документів Фото: Білий дім

Тепер з обох боків пристрою для автопідпису документів висять портрети чинного президента США Дональда Трампа.

До речі наступне фото, яке також оприлюднили в Білому домі — це те, як Трамп пильно вдивляється у світлину, де раніше був портрет Байдена.

"Новинка у Білому домі", — підписане фото з Трампом.

Трамп дивиться на світлину, де раніше був портрет Байдена Фото: Білий дім

Чому Трамп замінив фото Байдена на зображення пристрою з автопідпису документів

У червні 2025 року Дональд Трамп підписав указ, яким доручив провести розслідування щодо законності дій свого попередника Байдена та його адміністрації.

Зокрема, Трамп вимагав вивчити політичні документи з автопідписом Байдена та дізнатись, хто дозволив попередній адміністрації настільки часто використовувати автопідпис. Також Трамп вимагав обґрунтувати доцільність певних політичних рішень свого попередника.

В указі вказано, що Байден за час свого президентства підписав понад 1200 президентських документів, призначив 235 суддів та видав значну кількість помилувань і замін вироків, зокрема перед Різдвом 2024 року щодо 37 осіб, засуджених до смертної кари.

Нагадаємо, наприкінці травня Трамп закликав людей не співчувати Байдену через рак, який у нього діагностували.

Фокус також писав про те, що Трамп виявився прихильником теорії, згідно з якою Джо Байден помер у 2020 році, і відтоді його замінили на "клона".