Проблеми зі здоров'ям: Фіцо не полетів на саміт з підтримки України

Урядовий спецрейс із прем'єр-міністром Робертом Фіцо не вилетів на неформальний саміт Європейського політичного співтовариства в Копенгаген. На ньому мали обговорювати підтримку України.

Спецрейс мав вилетіти невдовзі після 10:00 ранку 1 жовтня, проте пізніше його скасували. Журналістам, які збиралися в дорогу з політиком, повідомили, що він не полетить через проблеми зі здоров'ям, повідомляє Noviny.sk.

На зустрічі Європейського політичного співтовариства лідери ЄС планували обговорити питання зміцнення загальноєвропейської оборони та підтримки України. Саміт було призначено в Копенгагені, оскільки Данія головує в ЄС із липня 2025 року.

"Прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо вибачився за участь у неформальному саміті Європейської ради та саміті Європейського політичного співтовариства у зв'язку із загостренням проблем зі здоров'ям, пов'язаних із замахом", — заявив Александр Ковач, директор Департаменту преси та інформації уряду Словаччини.

На саміті Урсула фон дер Ляєн представить президентам і прем'єр-міністрам країн ЄС план підвищення обороноздатності ЄС до 2030 року.

На ньому в режимі відеоконференції буде присутній і президент України Володимир Зеленський.

Щодо України планують обговорити дві теми: фінансова підтримка Києва та розширення Європейського Союзу.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта підтримує пропозицію голови Європейської комісії про використання заморожених російських активів у Європі для надання кредиту Україні та спробує знайти "широкий політичний консенсус" серед лідерів.

Друга тема, за якою голова саміту ЄС домагатиметься підтримки, — це вихід із глухого кута, що склався навколо потенційного членства України та Молдови в ЄС.

Чинні правила вимагають одностайної підтримки кожного етапу процесу вступу всіма 27 країнами ЄС, але Кошта намагається домогтися можливості схвалення тільки кваліфікованою більшістю, тим самим обходячи чинне вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня минулого року після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. невідомий чоловік вистрілив у політика кілька разів, після чого прем'єра госпіталізували у важкому стані. Одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток заявив, що в прем'єр-міністра вистрілили п'ять разів.

Нападником виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула, прихильник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", якого затримали на місці. Для замаху він використовував короткоствольну зброю, на яку в нього є дозвіл.

Нагадаємо, на початку вересня Фіцо заявив про зацікавленість Путіна зустрітися із Зеленським не в Москві.

Також повідомлялося, що депутат із партії Фіцо порівняв Україну з ХАМАС і назвав напад Росії "спровокованим".