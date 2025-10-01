Проблемы со здоровьем: Фицо не полетел на саммит по поддержке Украины

Правительственный спецрейс с премьер-министром Робертом Фицо не вылетел на неформальный саммит Европейского политического сообщества в Копенгаген. На нем должны были обсуждать поддержку Украины.

Спецрейс должен был вылететь вскоре после 10:00 утра 1 октября, однако позже его отменили. Журналистам, которые собирались в дорогу с политиком, сообщили, что он не полетит из-за проблем со здоровьем, сообщает Noviny.sk.

На встрече Европейского политического сообщества лидеры ЕС планировали обсудить вопросы укрепления общеевропейской обороны и поддержки Украины. Саммит был назначен в Копенгагене, поскольку Дания председательствует в ЕС с июля 2025 года.

"Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо извинился за участие в неформальном саммите Европейского совета и саммите Европейского политического сообщества в связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с покушением", — заявил Александр Ковач, директор Департамента прессы и информации правительства Словакии.

На саммите Урсула фон дер Ляйен представит президентам и премьер-министрам стран ЕС план повышения обороноспособности ЕС к 2030 году.

На нем в режиме видеоконференции будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.

В отношении Украины планируют обсудить две темы: финансовая поддержка Киева и расширение Европейского Союза.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта поддерживает предложение председателя Европейской комиссии об использовании замороженных российских активов в Европе для предоставления кредита Украине и попытается найти "широкий политический консенсус" среди лидеров.

Вторая тема, по которой председатель саммита ЕС будет добиваться поддержки, – это выход из сложившегося тупика вокруг потенциального членства Украины и Молдовы в ЕС.

Действующие правила требуют единогласной поддержки каждого этапа процесса вступления всеми 27 странами ЕС, но Кошта пытается добиться возможности одобрения только квалифицированным большинством, тем самым обходя действующее вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая прошлого года после выездного заседания правительства в городе Гандлова. неизвестный мужчина выстрелил в политика несколько раз, после чего премьера госпитализировали в тяжелом состоянии. Одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток заявил, что в премьер-министра выстрелили пять раз.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", которого задержали на месте. Для покушения он использовал короткоствольное оружие, на которое у него есть разрешение.

Напомним, в начале сентября Фицо заявил о заинтересованности Путина встретиться с Зеленским не в Москве.

Также сообщалось, что депутат из партии Фицо сравнил Украину с ХАМАС и назвал нападение России "спровоцированным".