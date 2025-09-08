Заместитель председателя партии Smer, депутат парламента Словакии Тибор Гашпар выразил мнение, что Украина якобы сама спровоцировала нападение России. Он также провел сравнение между действиями Украины и атакой ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

По сообщению издания Aktuality, во время эфира дискуссионного шоу Na telo на телеканале Markíza Гашпар обсуждал войну в Украине с председателем оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечком. В частности, он повторил позицию премьер-министра Роберта Фицо, который неоднократно отмечал, что вторжение России нарушает международное право, но считал конфликт спровоцированным.

"Роберт Фицо несколько раз высказывался именно о том, как он воспринимает шаг Российской Федерации. Он считает развязывание войны в Украине нарушением международного права, но он также сказал, в отличие от господина Шимечки, когда он говорил в своей предыдущей записи, что это неспровоцированная агрессия, но я думаю, что это совсем противоположное. Это спровоцированная агрессия", — заявил он.

Кроме этого, Гашпар добавил, что, по его мнению, вторжение России было частично спровоцировано действиями Украины и стало реакцией на определенные шаги украинской стороны. Он проводил параллели между войной в Украине и нападением террористов из Палестины на Израиль в октябре 2023 года, когда погибло более 1200 израильтян. По его оценке, ход конфликта в Украине имеет схожие черты с развитием событий в этом случае.

В ответ на это высказывание Михал Шимечка задал риторический вопрос и напомнил о многочисленных жертвах среди гражданского населения во время атаки ХАМАС.

"Хамас убил тысячу человек. Вы имеете в виду, что украинцы вторглись в Россию и убили тысячу мирных жителей?", — спросил его глава "ПС".

Также Фокус писал, во время встречи с Владимиром Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил информацию, что президент РФ якобы готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в любом месте, а не только в Москве. В то же время Россия требует гарантий безопасности, подобно Украине. Однако Фицо считает, что такая встреча лидеров вряд ли будет иметь значительный политический вес.

Более того, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после войны Украину могут разделить на три части: одну под влиянием России, демилитаризованную и западную. По его словам, зона, контролируемая Россией, уже фактически существует сегодня.