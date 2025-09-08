Заступник голови партії Smer, депутат парламенту Словаччини Тібор Гашпар висловив думку, що Україна нібито сама спровокувала напад Росії. Він також провів порівняння між діями України та атакою ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

За повідомленням видання Aktuality, під час ефіру дискусійного шоу Na telo на телеканалі Markíza Гашпар обговорював війну в Україні з головою опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечком. Зокрема, він повторив позицію прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який неодноразово зазначав, що вторгнення Росії порушує міжнародне право, але вважав конфлікт спровокованим.

"Роберт Фіцо кілька разів висловлювався саме про те, як він сприймає крок Російської Федерації. Він вважає розв’язання війни в Україні порушенням міжнародного права, але він також сказав, на відміну від пана Шимечки, коли він говорив у своєму попередньому записі, що це неспровокована агресія, але я думаю, що це зовсім протилежне. Це спровокована агресія", — заявив він.

Окрім цього, Гашпар додав, що, на його думку, вторгнення Росії було частково спровоковане діями України та стало реакцією на певні кроки української сторони. Він проводив паралелі між війною в Україні та нападом терористів з Палестини на Ізраїль у жовтні 2023 року, коли загинуло понад 1200 ізраїльтян. За його оцінкою, хід конфлікту в Україні має схожі риси з розвитком подій у цьому випадку.

У відповідь на це висловлювання Міхал Шимечка поставив риторичне питання та нагадав про численні жертви серед цивільного населення під час атаки ХАМАС.

"Хамас убив тисячу людей. Ви маєте на увазі, що українці вторглися до Росії та вбили тисячу мирних жителів?", — запитав його голова "ПС".

Також Фокус писав, під час зустрічі з Володимиром Путіним прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав інформацію, що президент РФ нібито готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у будь-якому місці, а не лише в Москві. Водночас Росія вимагає гарантій безпеки, подібно до України. Однак Фіцо вважає, що така зустріч лідерів навряд чи матиме значну політичну вагу.

Ба більше, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після війни Україну можуть розділити на три частини: одну під впливом Росії, демілітаризовану та західну. За його словами, зона, контрольована Росією, вже фактично існує сьогодні.