"Несе особливу відповідальність": прем'єр Грузії знайшов винуватця протестів

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що відповідальність за акції протесту в Тбілісі несе посол Євросоюзу, оскільки представники ЄС підтримували спроби заворушень у країні.

За його словами, внаслідок протестів, які спалахнули в Тбілісі в день виборів до органів місцевого самоврядування, постраждали 14 поліцейських, передає РИА "Новости".

"Ви знаєте, що деякі люди з-за кордону навіть висловили пряму підтримку спробі повалення конституційного ладу, включно з представником ЄС... На цьому тлі той же посол ЄС у Грузії несе особливу відповідальність за це", — заявив Кобахідзе.

Він також закликав посла вийти і сказати своє слово:

"Проявіть добру волю, вийдіть, розділіть і рішуче засудіть усе, що відбувається на вулицях Тбілісі. Це його прямий обов'язок на тому тлі, коли ми побачили і почули заяви, що підтримують спробу повалення конституційного ладу. Давайте подивимося, якою буде їхня реакція".

Послом ЄС у Грузії є Павло Герчинський. У червні, виступаючи в Батумі з нагоди Дня Європи, висловив співчуття у зв'язку з тим фактом, що євроінтеграція Грузії припинена.

Вибори в Грузії: що відомо

Сьогодні в країні відбуваються місцеві вибори в 64 муніципалітетах, під час яких буде обрано членів муніципальних зборів і мерів 64 міст. У виборах беруть участь 12 партій, які висунули понад 7 тис. кандидатів. У керівної "Грузинської мрії" фактично немає конкуренції в низці випадків: у 27 муніципалітетах кандидати в мери від влади залишаються без суперників, ще у 25 їм протистоїть лише один опонент.

На тлі виборів у Тбілісі почалося відразу кілька акцій протесту. Люди перекрили дорогу і зібралися перед будівлею парламенту. Вони штурмували резиденцію президента Грузії.

Учасники мітингу звинувачують чинну владу, зокрема засновника правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіну Іванішвілі та прем'єра Кобахідзе, у тісному зв'язку з Росією.

Спецназ взявся розганяти мітингувальників і застосував водомети та перцевий спрей. Одного з організаторів сьогоднішньої протестної акції в Тбілісі, оперного співака Паата Бурчуладзе, госпіталізовано, пише ресурс "Новости-Грузия".

Спецназ розганяє протести в Тбілісі

70-річному засновнику платформи "Проспект Руставелі" стало зле під час триваючого мітингу біля парламенту. Лікар швидкої допомоги повідомив, що в стані Бурчуладзе "є певні зміни". Сам Бурчуладзе заявив, що "їде на обстеження і обов'язково повернеться".

Засновнику платформи "Проспект Руставелі" Пааті Бурчуладзе стало зле Фото: Getty

Очевидці в натовпі помітили людину з прапором Непалу.

"Ймовірно, відсилання до нещодавніх подій у Непалі, де нещодавно було повалено уряд. Демонстрант із прапором сказав, що уряд "Грузинської мрії" поставив себе в "непальську ситуацію", — пише Ateo Breaking.

Хтось із протестувальників прийшов із прапором Непалу Фото: Ateo Breaking

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підтримала дії частини учасників мітингу, яка вирішила силовим методом зайняти палац Орбеліані на Площі Атонелі.

"Ніхто з тих, хто стоїть тут, не вірить у провокації, а те, що там зараз відбувається — це чиста провокація. Це провокація, за чиїм сценарієм вона спланована, я не знаю, але це спроба або розігнати, або відвернутися від того, що сьогодні протистоїть режиму, тобто від мирного протесту", — цитує її слова "Эхо Кавказа".

Зі свого боку президентка Молдови Мая Санду підтримала протестувальників.

"Мої думки з народом Грузії, який відстоює свободу і своє європейське майбутнє. Демократію неможливо змусити замовкнути. Молдова на вашому боці", — заявила вона

За фактом заворушень МВС Грузії порушило кримінальну справу за чотирма статтями, зокрема за заклик до повалення влади.

Каха Каладзе, мер Тбілісі і генеральний секретар правлячої партії "Грузинська мрія", заявив, що учасники мітингу в Тбілісі є "членами агентури, якими керують ззовні".

Центр Тбілісі зараз має такий вигляд Однак протестувальники не поспішають іти і стоять біля парламенту

Після опрацювання 99,4% протоколів голосування Каха Каладзе зберігає свою посаду.

Нагадаємо, у Грузії заявили про обурення через те, що переговорний процес щодо вступу до ЄС почали не з Тбілісі.

При цьому офіційний Тбілісі висловлював бажання повернути Абхазію і Південну Осетію (зараз ці регіони є по суті окупованими Росією).