"Несет особую ответственность": премьер Грузии нашел виновника протестов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, поскольку представители ЕС поддерживали попытки беспорядков в стране.

Related video

По его словам, в результате протестов, которые вспыхнули в Тбилиси в день выборов в органы местного самоуправления, пострадали 14 полицейских, передает РИА "Новости".

"Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС… На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это", – заявил Кобахидзе.

Он также призвал посла выйти и сказать свое слово:

"Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая обязанность на том фоне, когда мы увидели и услышали заявления, поддерживающие попытку свержения конституционного строя. Давайте посмотрим, какой будет их реакция".

Послом ЕС в Грузии является Павел Герчинский. В июне, выступая в Батуми по случаю Дня Европы выразил сожаление в связи с тем фактом, что евроинтеграция Грузии приостановлена.

Выборы в Грузии: что известно

Сегодня в стране проходят местные выборы в 64 муниципалитетах, в ходе которых будут избраны члены муниципальных собраний и мэры 64 городов. В выборах участвуют 12 партий, выдвинувшие свыше 7 тыс. кандидатов. У правящей "Грузинской мечты" фактически нет конкуренции в ряде случаев: в 27 муниципалитетах кандидаты в мэры от власти остаются без соперников, еще в 25 им противостоит лишь один оппонент.

На фоне выборов в Тбилиси началось сразу несколько акций протеста. Люди перекрыли дорогу и собрались перед зданием парламента. Они штурмовали резиденцию президента Грузии.

Участники митинга обвиняют действующие власти, в том числе основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и премьера Кобахидзе, в тесной связи с Россией.

Спецназ взялся разгонять митингующих и применил водометы и перцовый спрей. Один из организаторов сегодняшней протестной акции в Тбилиси, оперный певец Паата Бурчуладзе госпитализирован, пишет ресурс "Новости-Грузия".

Спецназ разгоняет протесты в Тбилиси

70-летней основатель платформы "Проспект Руставели" почувствовал себя плохо во время продолжающегося митинга у парламента. Врач скорой помощи сообщил, что в состоянии Бурчуладзе "есть определенные изменения". Сам Бурчуладзе заявил, что "едет на обследование и обязательно вернется".

Основателю платформы "Проспект Руставели" Паате Бурчуладзе стало плохо Фото: Getty

Очевидцы в толпе заметили человека с флагом Непала.

"Вероятно, отсылка к недавним событиям в Непале, где недавно было свержено правительство. Демонстрант с флагом сказал, что правительство "Грузинской мечты" поставило себя в "непальскую ситуацию", – пишет Ateo Breaking.

Кто-то из протестующих пришел с флагом Непала Фото: Ateo Breaking

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала действия части участников митинга, решившей силовым методом занять дворец Орбелиани на Площади Атонели.

"Никто из стоящих здесь не верит в провокации, а то, что там сейчас происходит – это чистая провокация. Это провокация, по чьему сценарию она спланирована, я не знаю, но это попытка либо разогнать, либо отвернуться от того, что сегодня противостоит режиму, то есть от мирного протеста", – цитирует ее слова "Эхо Кавказа".

В свою очередь Президент Молдовы Мая Санду поддержала протестующих.

"Мои мысли с народом Грузии, который отстаивает свободу и свое европейское будущее. Демократию невозможно заставить замолчать. Молдова на вашей стороне", – заявила она

По факту беспорядков МВД Грузии возбудило уголовное дело по четырем статьям, в том числе за призыв к свержению власти.

Каха Каладзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", заявил, что участники митинга в Тбилиси являются "членами агентуры, которые управляются извне".

Центр Тбилиси сейчас выглядит так Однако протестующие не спешат уходить и стоят у парламента

После обработки 99,4% протоколов голосования Каха Каладзе сохраняет свой пост.

Напомним, в Грузии заявили о возмущении из-за того, что переговорный процесс о вступлении в ЕС начали не с Тбилиси.

При этом официальный Тбилиси выражал желание вернуть Абхазию и Южную Осетию (сейчас эти регионы являются по сути оккупированными Россией).