У США спалили будинок судді, яка виступала проти Трампа (відео)

Чоловік судді Дайан Гудштейн, колишній сенатор штату від Демократичної партії Арнольд Гудштейн, отримав травми, вистрибнувши з вікна. Також повідомляється ще про двох постраждалих.

Пожежа охопила будинок судді Дайан Гудштейн, яка є членом окружного суду штату Південна Кароліна. Пожежа після вибуху почалася після того, як суддя винесла постанову, що забороняє Південній Кароліні передавати уряду особисті дані мільйонів виборців. Вона неодноразово критикувала Трампа й отримувала численні погрози, пише Newsweek.

Будинок судді Даян Голдштейн згорів у США

Її чоловік, колишній сенатор штату від Демократичної партії Арнольд Гудштейн, опинився серед постраждалих після того, як вистрибнув із будинку, щоб врятуватися від вогню, і його довелося рятувати з болотистої місцевості за будинком. Сама суддя, як повідомляється, гуляла пляжем, коли почалася пожежа.

Причина пожежі поки невідома, і Управління із забезпечення правопорядку штату заявило, що розслідує інцидент. Але підпал поки що не виключає.

Будинок судді згорів дотла Фото: Скриншот

5 вересня помічник генерального прокурора Гарміт Діллон була обурена тим, що тимчасово заблокувала федеральний виборчий закон Трампа. У своєму зверненні до X вона написала: "Цей відділ з цивільних прав Міністерства юстиції не потерпить поспішного скасування суддею суду штату наших федеральних виборчих законів. Я не дозволю нічому перешкодити нашому мандату з підтримки чистоти списків виборців. Один громадянин — один голос!"

Тепер її пост сплив знову після того, як загорівся будинок Гудштейна, і багато хто вважає, що її слова могли спровокувати ланцюжок подій, що призвели до пожежі.

Також суддя Гудштейн отримувала погрози протягом останніх кількох тижнів. "За ці роки їй неодноразово погрожували смертю", — повідомив виданню суддя, імовірно близький до неї.

Суддя Даян Голдштейн Фото: Скриншот

Член палати представників Деніел Голдман із Нью-Йорка вже заявив, що республіканці, включно з президентом Дональдом Трампом і заступником глави апарату Білого дому Стівеном Міллером, "займаються доксінгом (публікацією особистої інформації) та погрозами щодо суддів, які ухвалюють рішення проти Трампа, включно із суддею Гудштейном".

Міллер у відповідь назвав Голдмана "глибоко збоченим і мерзенним" і звинуватив його в поширенні "наклепницького божевілля".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово нападав на демократів. Так, він звинуватив представників Демократичної партії в причетності до вбивства 23-річної біженки з України Ірини Заруцької, що сталося 22 серпня 2025 року в місті Шарлотт, Північна Кароліна.

А тим часом у США триває "шатдаун". Фокус розповідав, до чого він може призвести.